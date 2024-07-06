孫藝真婚後價值觀改變！不再當工作狂：看到兒子好好吃飯就很幸福

我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會上，孫藝真也不敢相信自己出道超過20年，「轉眼間我就變這麼老了，演過的電影也堆積如山。」她的人生也在嫁給玄彬、生小孩後產生變化，孫藝真表示：「有了小孩之後，陪著他長大的過程中，和孩子在一起的日常都覺得很幸福，在這之前，工作是我的全部，現在只要看到孩子能好好吃完一頓飯，就會覺得非常的幸福。」
孫藝真覺得育兒不容易，但也因為如此，感受到不一樣的世界，價值觀也變得不一樣，她分享當媽媽後的感想時，全程面帶微笑並手舞足蹈的描述，幸福氛圍感染全場。
聊到出道當演員，孫藝真表示目前人生的第一篇章已經結束，現在進入第二篇章，很感謝富川影展為她舉辦特展，「讓我有機會能回顧過去。」孫藝真也曾在紅毯上提到，過去當演員的夢想很簡單，就是想成為「不需要透過徵選的演員」，因為她覺得在陌生人面前自我介紹，是很尷尬的一件事，現在成名後就不用去面試，「我的夢想，現在也實現了」。
孫藝真於1999年出道，與許多大咖演員合作過，包含蘇志燮、崔岷植、車太鉉、曹承佑、趙寅成、鄭雨盛、裴勇浚、李敏鎬等，即使對象都是男神等級，卻鮮少傳出緋聞；直到2019年跟玄彬主演《愛的迫降》假戲真做，2021年認愛、2022年結婚生子。
孫藝真是韓國影視圈演技獲得肯定的一線女星，她是韓國80後女演員中唯一獲得三大電影獎（大鐘賞、青龍電影獎、百想藝術大賞）的大滿貫影后，代表作包含《夏日香氣》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》等。
孫藝真小檔案：
生 日：1982年1月11日（42歲）
語 言：韓語、英語、漢語（少量）
職 業：演員
配 偶：玄彬（2022年結婚）
兒 女：1子
出道日：1999年
代表作：
（電影）《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《海賊：汪洋爭霸》、《末代公主》、《極智對決》
（電視）《夏日香氣》、《戀愛時代》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》