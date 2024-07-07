北影26／陳慕義真的上台了！再開嗆主辦單位：演員沒得半個獎

《墨雨雲間》長公主曾受「牽羊禮」！北宋皇后昔自盡　恐怖儀式曝

▲在古裝劇《墨雨雲間》中，婉寧長公主曾遭受過恐怖刑罰「牽羊禮」，而在真實歷史事件中，有北宋的皇后曾不堪其辱而自盡。（圖／翻攝自微博）
▲在古裝劇《墨雨雲間》中，婉寧長公主曾遭受過恐怖刑罰「牽羊禮」，而在真實歷史事件中，有北宋的皇后曾不堪其辱而自盡。（圖／翻攝自微博）

記者施以慧／綜合報導

大陸古裝劇《墨雨雲間》近期在兩岸相當火紅，還一度衝上台灣Netflix排行榜冠軍。其中由演員李夢飾演的「婉寧長公主」因為個性瘋癲、手段殘忍暴力，意外掀起粉絲討論。在劇中婉寧長公主曾出使代國當人質，受到許多非人待遇，導致性情大變，其中劇中一幕婉寧長公主被扔在羊圈的畫面，被觀眾認為是在暗喻古代的「牽羊禮」，這類的儀式相當可怕，在古代還有皇后因為遭受牽羊禮而選擇自縊身亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時的牽羊禮是1種帶有嚴重侮辱性的儀式，俘虜會被要求赤裸著上身，並披著羊皮，最後在脖子上繫上牽繩，俘虜會像羊一樣被人牽著四處遊蕩，有「任人宰割」之意，羞辱意味極高，不少女性在受刑過後，都會選擇自盡，相當恐怖。而在靖康之變時，北宋皇族因為被金國俘虜而受過這種屈辱，導致當時的皇后就因為不堪其辱而自縊。

▲婉寧長公主在劇中曾遭受非人的對待。（圖／翻攝自微博）
▲婉寧長公主在劇中曾遭受非人的對待。（圖／翻攝自微博）
事實上，牽羊禮起源於西周時期，但原先是這只是忠誠歸順的儀式，尤其到了商周時期，牽羊禮已經相當完善，成為出於「自願」的賠罪儀式，不過到了北宋的「靖康之變」後，卻成為了令人受辱的儀式。

回顧古代歷史，在靖康元年（西元1126年），來自北方的女真族攻陷汴梁城，俘獲了皇帝宋徽宗和太子宋欽宗、朱皇后，以及其他北宋皇族，甚至連宮女、宮廷樂師、匠工都幾乎無一倖免，跟隨著宋朝無數的金銀財寶一起被俘虜到金國；隔年北宋宣告滅亡，宋徽宗和宋欽宗被金兵強行脫下龍袍，又被金太宗下詔廢為庶民，並慘遭牽羊禮等非人的對待。

▲在古代，宋欽宗的皇后就因為受過牽羊禮，而不堪侮辱選擇自盡。（圖／翻攝自維基百科）
▲在古代，宋欽宗的皇后就因為受過牽羊禮，而不堪侮辱選擇自盡。（圖／翻攝自維基百科）
宋徽宗、宋欽宗和2位皇后被要求穿上普通百姓的衣服，纏上頭巾、身披羊裘，其他妃子和大臣則裸露上身，像動物一樣被人牽著，甚至來被要求爬行。在行刑結束後，金太宗又下令讓2位皇后入宮「賜浴」，讓她們在金朝皇帝和文武大臣面前展示自己的身體，後來宋欽宗的妻子朱皇后不堪受辱，不久後便自殺了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《墨雨雲間》王星越「蕭蘅叼玉珮」這幕封神！吳瑾言曝心動3場面

《墨雨雲間》王星越爆「買情趣內衣」公司急發聲　于正嗆活在清朝

《墨雨雲間》男星捲入不雅照風波！痛苦喊冤：太理解薛芳菲心境

《墨雨雲間》2超帥配角慘死！王星越留言曝心情粉絲哭瘋：不接受

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載