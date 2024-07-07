《墨雨雲間》長公主曾受「牽羊禮」！北宋皇后昔自盡　恐怖儀式曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，牽羊禮起源於西周時期，但原先是這只是忠誠歸順的儀式，尤其到了商周時期，牽羊禮已經相當完善，成為出於「自願」的賠罪儀式，不過到了北宋的「靖康之變」後，卻成為了令人受辱的儀式。
回顧古代歷史，在靖康元年（西元1126年），來自北方的女真族攻陷汴梁城，俘獲了皇帝宋徽宗和太子宋欽宗、朱皇后，以及其他北宋皇族，甚至連宮女、宮廷樂師、匠工都幾乎無一倖免，跟隨著宋朝無數的金銀財寶一起被俘虜到金國；隔年北宋宣告滅亡，宋徽宗和宋欽宗被金兵強行脫下龍袍，又被金太宗下詔廢為庶民，並慘遭牽羊禮等非人的對待。
宋徽宗、宋欽宗和2位皇后被要求穿上普通百姓的衣服，纏上頭巾、身披羊裘，其他妃子和大臣則裸露上身，像動物一樣被人牽著，甚至來被要求爬行。在行刑結束後，金太宗又下令讓2位皇后入宮「賜浴」，讓她們在金朝皇帝和文武大臣面前展示自己的身體，後來宋欽宗的妻子朱皇后不堪受辱，不久後便自殺了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995