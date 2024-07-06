劉德華隔11年重回上海！一開唱秒衝熱搜 見到粉絲「4度哽咽」
劉德華（華仔）2024《今天...is the Day》巡迴演唱會全國首站，7月5日在上海梅賽德斯－奔馳文化中心展開序幕，闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，三面舞台座無虛席，觀眾的熱情也將他融化，讓他4度忍不住在台上哽咽起來。現場粉絲也無分彼此，齊心高呼「劉德華我愛你！」吶喊聲此起彼落，連華仔也被感動得回大家一句「我也愛你們！」 在一片呼喚愛的氣氛下，為久違了的劉德華巡迴揭開序幕。
記者朱祖儀／綜合報導
劉德華昨日晚間7點準時開唱，燈光配合音樂節奏亮起，一曲〈今天〉為演唱會展開序幕，隨後他也演唱大家耳熟能詳的〈笨小孩〉，讓全場觀眾熱情澎湃。接著劉德華馬上和觀眾大合唱〈可不可以〉、〈情感的禁區〉、〈天意〉、〈如果妳是我的傳說〉等4首經典歌曲 ，令現場觀眾瞬間投入到演唱會當中，之後奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合亮相，隨著〈中國人〉一曲盡顯氣勢，帶來視覺驚喜 ，震撼全場。
劉德華在演唱〈17歲〉、〈如果有一天〉、〈仍唱我的歌〉和〈掌聲響起〉時，看到歡呼聲不絕的粉絲，熱情得沒一刻停下來，他更是4度「淚」了，感動得連話也說不出口，只好帶著淚光默默地繼續以歌聲報答大家。對於粉絲的熱情和多年的愛戴，劉德華也說，「他們不給我講話！我已經5年沒有開演唱會，今天終於和歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張了，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一起大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好疼我，我好幸福，只要你們願意聽，我就用盡我的力量去唱」。
相隔多年，劉德華再度舉行演唱會，歌迷們反應非常熱烈，內地各站巡演門票一開賣隨即迅速售罄，這次上海首唱一開演，更是直接登上微博熱搜，歌迷紛紛討論劉德華演唱會中的精采表現。而接下來劉德華巡演將到廣州、北京、南京、杭州、成都、重慶、深圳等城市，台灣場也將於10月31日在台北小巨蛋連開4場。