坤達《玩很大》爆受傷！缺席Energy團練工作接到手軟
Energy坤達隨著團體回歸人氣再度翻紅，代言、主持活動滿檔，今（6）日他出席寵物展代言活動，粉絲擠爆南港展覽館，家裡養2隻貓咪的他直呼，回家看貓就是下班後的療癒時光，月底的演唱會將近，坤達卻常常缺席團練，他也不好意思地說工作實在太多，而先前KID分享兩人在錄《綜藝玩很大》膝蓋雙雙掛彩的照片，坤達直呼，「每次錄影都不知道會拚成怎樣，但這就是《玩很大》的精神。」
記者李欣容／台北報導
坤達今出席寵物展活動，問起養貓契機，他說是老婆柯佳嬿在拍戲現場撿到的，「她問我要養哪一隻，我是覺得都可愛，而且養一隻跟養兩隻好像沒差，所以就都養了。」他也認為每次下了班回家，看到貓咪在等待的可愛模樣非常療癒，而且很常跟老婆視訊都是為了要看貓。
自從Energy宣布合體，坤達的人氣水漲船高，除了代言活動之外，還有擔任選秀節目《原子少年2》的導師，以及節目《木曜4超玩》、《綜藝玩很大》的主持人，先前KID分享兩人因為太拚命而膝蓋受傷的照片，坤達說，「每次關卡都會很拚命，這就是《玩很大》的精神，KID會分享也是告訴大家，節目要10年了，我們還是會拚下去。」
而月底即將迎來Energy小巨蛋演唱會，他卻因為工作繁忙時常缺席團練，坤達直呼，「工作有點太多了，沒辦法跟團員練舞，都要用自己的時間上課排練。」目前他跟《木曜4超玩》請假中，等工作忙到一段落會再回歸。