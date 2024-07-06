五月天深圳開唱！阿信嗆歌迷「妳這有針對性」 瑪莎回：是羞辱我
五月天5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會在深圳大運中心體育場舉行，五月天經過一天的休息，5日來到演唱會的第四場，演唱會中間一樣有歌迷點歌環節，不過其中一個歌迷手舉著點歌牌，上面卻滿滿都是梁靜茹的歌曲，意外扯出貝斯手瑪莎和梁靜茹過去的緋聞，主唱阿信忍不住問「妳這個是有針對性的嗎？」瑪莎則反嗆阿信說，「你只是把她叫起來羞辱我而已」。
記者朱祖儀／綜合報導
五月天演唱會最讓歌迷期待的就是點歌環節，而深圳這場台下有一名女粉絲手上高舉本子，上面寫著「〈聽不到〉和〈彩虹〉都唱過了，什麼時候到〈燕尾蝶〉？」由於這3首歌都是梁靜茹的歌曲，隨即讓人聯想到過去瑪莎跟梁靜茹的舊情，阿信反應超快，隨即指出「妳這個是有針對性的嗎？妳看著瑪莎的眼睛，妳有針對性嗎？」
這時瑪莎表示，「不會啊，我覺得她點得很好」，阿信反問，「是嗎？她這個有脈絡的欸」，瑪莎則隨即回嗆，「她沒有針對性，有針對性的是你，人家只是點歌而已，你特別點她，你只是把她叫起來羞辱我而已」，頓時惹得現場笑聲連連。
而這次《回到那一天》25週年巡迴演唱會從台中起跑，一路唱到高雄、香港、北京、深圳，除了邀請陳綺貞、Energy擔任嘉賓，此次巡迴演唱會上還有一位具有舉足輕重的特別來賓，瑪莎笑說「靠它才能撐起5525（演唱會），這位嘉賓可以唱很多歌，它姓『時』。」原來是這次演唱會的精髓「時光機」。台下歌迷被鬧完之後反應熱烈，接著瑪莎也用螢光魔法棒啟動了時光機，帶領歌迷回到初相識的那一天。
而這陣子深圳氣溫一天比一天炎熱，為了給歌迷難忘的演出，五月天揮汗盡情表演，歌迷熱情完全不輸天氣，日前石頭就說，天氣很熱，加上歌迷熱情已來到100度，「這麼熱很適合唱搖滾樂對不對，希望演唱會結束你們到達一百度，沸騰起來！」而怪獸除了要歌迷熱情之外，也暖心提醒歌迷要多喝水不要中暑，看演唱會注意自己身體與安全。