26歲女喉嚨痛當感冒！竟是淋病找上門　醫：常見卻常被忽略

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顧芳瑜表示，淋病不只藉由下體的性接觸傳染，用口交的方式也有可能造成淋病，這是臨床上非常常見，卻常被病人忽略的傳染方式。常有病患求診時表示有全程使用保險套，但由於口交時通常不會使用保險套，淋病就悄悄用這樣的方式傳播。臨床上也曾發生過病患的下泌尿道沒有症狀（例如沒有排尿不適、也沒有頻尿感），但喉嚨反覆疼痛，檢查之後才發現是口腔被淋病的細菌所感染造成。
此外，顧芳瑜也特別提醒，女性感染淋病通常較男性難察覺，因為女性淋病症狀不如男性明顯：男性通常會尿道流白色分泌物、排尿灼熱；女性則往往只有分泌物稍微多一點，有些人的分泌物顏色甚至不明顯，容易和一般受排卵期影響造成的「週期性分泌物」所混淆，所以更容易被忽略。因此若交往關係較為複雜，或有過危險性行為者，最好多加留意。
在治療上，顧芳瑜表示，由於台灣淋病目前抗藥性強，因此目前較為建議的方式是施打單一劑量的第三代頭孢子菌素搭配口服抗生素治療才可除惡務盡。但臨床上常常發現有病人未經診斷而去藥局自行買藥，短時間內看起來症狀有緩解，但是沒有把淋病完全去除，所以反覆的發生，而且反而可能加重抗藥性，建議民眾若有症狀，還是要尋求醫師診治才能確保治療成效。