中市警汰換巡邏機車　450輛電動機車將服役

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鄭照新指出，警察和義警同仁共同努力守護治安之下，台中市去年縣市總體競爭力治安項目全國第一，今年的治安項目成績也名列前茅。台中市議會對警察同仁執勤設備預算的支持，從108年盧市長上任至今，5年來警察局投入3億2,175萬元經費，陸續更新149輛警用巡邏車及2,078輛巡邏機車，未來也會逐年編列預算汰舊換新。
警察局說，這批機車包括「睿能Gogoro 2 Police SV」和「光陽S7 Keyless」兩款型號，配備先進技術和高效能電池，其安全最高速度可達90至95公里/小時，0至50公里/小時加速時間僅需3.5至4.4秒，並具有達155公里至170公里的強大續航能力。此外，每輛電動機車均配備同步煞車系統和抽取式電池，車身前後都裝設行車紀錄器鏡頭及紅藍警示燈等設備，提升員警執法安全性及效能。
市警局長李文章表示，採購的450輛電動機車將發到15個分局、118個派出所，在跨區攔截圍捕不會發生任何問題。另外警察局增配15輛電動巡邏機車給捷運警察隊部署，強化員警勤務機動性。未來6年內全面更換，至於淘汰的燃油車包括機車、汽車，將優先提供學校教學，以及其他局處使用，至於里程數較高的將拍賣，另外偏鄉山區有越野需求，則會保留部分燃油車。
市警局後勤科表示，目前全市有3100輛警用機車，視使用年限及預算編列逐年汰換，推動機車電動化，去年已先汰換35輛，今年則一口氣汰換450輛，預定明年將再添購350輛電動機車，以有效的綠能環保政策，實現節能減碳理念。