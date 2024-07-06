台商在中國疑「被意外」身亡！死後秒火化 曾抱怨想轉資回台受阻
中國四川成都烏木藝術博物館創辦人台商盧泓傑，今年6月21日在中國意外身亡，由於盧泓傑今年春假返台時曾透露，想把鉅額資產轉移回台卻受阻，結果6月就出事，而且21日身亡、24日遺體就迅速火化，讓家屬質疑內有隱情，是「被意外」而死。對此，海基會表示會提供家屬相關法律諮詢。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導，盧泓傑於2000年於成都創立烏木藝術博物館，研究烏木文化、探討與傳承相關古蜀文明的演變，博物館不僅是成都市科普教育基地，且館內收藏上千件作品，價值不菲，光是單一件藝術品價值就上看新台幣數千萬元。
然而，2年前盧泓傑的大兒子過世，去年盧泓傑又跟大陸籍的老婆離婚，盧泓傑對於經營博物館的想法也似乎開始發生變化。盧泓傑的家屬及友人透露，盧泓傑今年春假返台時曾表示，想將資產轉移回台灣，不希望自己畢生心血到頭來被充公，但是資產轉移困難重重，頗多阻礙。
不料今年6月就傳出盧泓傑在操作烏木吊掛作業機具的過程中被壓死，死亡3天後就完成火化，而且也沒開立死亡證明，讓家屬懷疑內有隱情，死因恐怕並不單純。
對此，海基會表示已與家屬以及成都台商協會聯繫，將協助家屬完成死亡證明公證程序，至於後續遺產繼承問題，也將提供相關法律諮詢援助。