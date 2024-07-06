台味料理探索　中市府開辦新住民中餐烹調

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吳世瑋指出，市府近年致力推動新住民培力課程，除協助新住民適應在台生活外，並輔導新住民學習專業技能，提升就業能力。有感於民以食為天，生活育樂無不與餐飲息息相關，此次北區戶所開辧中餐烹調等技能輔導，透過理論與實務課程及飲食文化交流的角度，讓新住民學習中式餐飲的烹飪方式、精進廚藝，並對中餐烹飪考照有初步的認識，也期盼藉此開發新住民職能發展潛能，跨文化融合開創特有「新台灣美食」。
北區戶所主任鄭鳳秋表示，此次研習除中餐烹飪課程外，並安排新住民居家簡易護理技能及數位性別暴力防治，提升新住民自我保護能力。此外，更邀請消防局救護隊員講授災害應變觀念，包括破除火場迷思、CPR(心肺復甦術)、AED(自動體外心臟電擊去顫器)、哈姆立克法等急救技術，並帶領學員實際操作，讓學員有身歷其境的感受，進而提升防災與救災意識。
北區戶所提到，此次課程參與學員分別來自越南、印尼、菲律賓、泰國及中國等地，為期3天的中餐烹調課程在學員歡笑及團隊合作中圓滿落幕，在場學員對此次課程的安排及市府對新住民的照顧措施，均給予正面的肯定。其中越南籍新住民阮小姐，雖已擁有烘焙、飲料調製及通譯人員等多張證照，但好學的她對中式料理極具興趣並表示，自幼就喜歡進廚房幫忙，現已身為人母，仍希望持續精進廚藝，並參加中餐證照考試，也期能未來結合家鄉菜開一家中越合璧的餐飲店。
而中國籍新住民劉小姐則提到，嫁來台灣20多年，因長期在家，對於人群及踏入職場多少有些畏懼，因緣際會下參加此次課程，體驗學員間團體的合作，讓她感受人與人互動的可貴，並且表示未來會更有信心走入社群、投入職場。