伊朗新總統出爐　裴澤斯基安主張務實外交、重振經濟

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分析師認為，裴澤斯基安很可能受到世界強權的歡迎。這名現年69歲的心臟外科醫生曾經承諾，將推行務實的外交政策，緩解與大國之間因試圖談判、恢復2015年的核協定而造成的緊張局勢，並促進社會自由化和政治多元化。
他也誓言要重振因管理不善、貪腐和美國制裁影響，所導致的疲軟經濟。
不過報導也指出，在伊朗教權和共和統治的雙重制度下，國家主要事務由最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)掌權，總統將無法帶來任何重大政策轉變。
裴澤斯基安曾在電視辯論和訪問中承諾，他不會質疑哈米尼的政策。
來自伊朗基希島(Kish Island)的45歲商人侯賽尼(Sohrab Hosseini)說：「裴澤斯基安或許能帶來一些社會自由，但他將是一個軟弱的總統，因為哈米尼與他的盟友比總統要強大得多。」
具有亞塞拜然血統的裴澤斯基安自2008年起擔任議員，他支持少數民族同胞的權利，並曾批評神權對政治和社會異議人士的壓迫。
2022年，裴澤斯基安要求當局對艾米尼(Mahsa Amini)之死做出解釋。艾米尼因涉嫌違反限制婦女穿著的法律而遭到逮捕，並在拘留期間死亡，引發全國大規模示威。
裴澤斯基安在第一輪投票後說：「我們將尊重頭巾法，但絕不能對婦女採取任何侵犯或不人道的行為。」
裴澤斯基安上個月在德黑蘭大學(Tehran University)一場會議上，回答關於學生因艾米尼事件引發的抗議，而遭到拘禁的問題時，他表示：「政治犯不在我的職權範圍內，如果我想做些什麼，我沒有權力。」
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