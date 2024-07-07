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伊朗新總統出爐　裴澤斯基安主張務實外交、重振經濟

▲伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

伊朗改革派候選人裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在5日的總統大選第二輪投票中，擊敗極端保守派的賈立里(Saeed Jalili)，順利當選。據路透社報導，裴澤斯基安背負著數百萬伊朗人的期望，他們希望減少對社會自由的限制，並尋求更加務實的外交政策。

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報導指出，裴澤斯基安成功贏得以都市中產階級與年輕人為主要核心的選民支持，這些人普遍不抱希望，因為長年來的維穩鎮壓，已扼殺大眾對伊斯蘭正統思想的任何異議。

分析師認為，裴澤斯基安很可能受到世界強權的歡迎。這名現年69歲的心臟外科醫生曾經承諾，將推行務實的外交政策，緩解與大國之間因試圖談判、恢復2015年的核協定而造成的緊張局勢，並促進社會自由化和政治多元化。

他也誓言要重振因管理不善、貪腐和美國制裁影響，所導致的疲軟經濟。

不過報導也指出，在伊朗教權和共和統治的雙重制度下，國家主要事務由最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)掌權，總統將無法帶來任何重大政策轉變。

裴澤斯基安曾在電視辯論和訪問中承諾，他不會質疑哈米尼的政策。

來自伊朗基希島(Kish Island)的45歲商人侯賽尼(Sohrab Hosseini)說：「裴澤斯基安或許能帶來一些社會自由，但他將是一個軟弱的總統，因為哈米尼與他的盟友比總統要強大得多。」

具有亞塞拜然血統的裴澤斯基安自2008年起擔任議員，他支持少數民族同胞的權利，並曾批評神權對政治和社會異議人士的壓迫。

2022年，裴澤斯基安要求當局對艾米尼(Mahsa Amini)之死做出解釋。艾米尼因涉嫌違反限制婦女穿著的法律而遭到逮捕，並在拘留期間死亡，引發全國大規模示威。

裴澤斯基安在第一輪投票後說：「我們將尊重頭巾法，但絕不能對婦女採取任何侵犯或不人道的行為。」

裴澤斯基安上個月在德黑蘭大學(Tehran University)一場會議上，回答關於學生因艾米尼事件引發的抗議，而遭到拘禁的問題時，他表示：「政治犯不在我的職權範圍內，如果我想做些什麼，我沒有權力。」

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