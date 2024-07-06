拜登選到底！稱「只有上帝能叫我退選」 CNN：無助於平息逼退聲
美國總統拜登（Joe Biden）週五接受《ABC》新聞專訪，拜登坦承自己在辯論會上表現不佳，但誓言會參選到底，稱「只有上帝叫我退選，我才會退選」，表現出高昂鬥志。對此，《CNN》報導分析，拜登努力想證明自己並未老到不能視事，姿態讓人同情，但是這次專訪恐怕無助於平息四起的「換登」聲浪，很難說服民主黨人繼續支持拜登。
記者倪浩軒/綜合報導
拜登在專訪時承認辯論會是「糟糕的一晚」，但不認為有嚴重到成為一個大危機，並重申自己由於感冒與時差問題，相當疲憊因此在辯論時無法集中精神。拜登不認為自己的民調落後給川普，相信兩人的選戰仍處於勢均力敵，並稱自己會參選到底，且細數個人執政以來的政績，強調只有全能的上帝降臨才能讓他退選。
《CNN》報導指出，拜登在整場專訪中並未再出什麼大錯，但是專訪內容也無法拯救拜登從政治危機中脫身。拜登希望選民用他過去3年多執政的表現來評斷他，而不是只用辯論會當晚的表現來評斷他，但拜登好像還是沒搞懂，民眾真正擔憂的是他的狀況難以在未來4年繼續擔任總統。
許多呼籲拜登退選的民主黨人並非不肯定拜登任內的貢獻，只是認為拜登已經到了該交棒的時候了。拜登如今在大眾心中已經留下因年齡衰弱而苦苦掙扎的形象，他未來的每次口誤或結巴，都會引起對他精神狀況的擔憂或批評，而這種局面並不會因為一次專訪而扭轉。