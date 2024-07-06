中國人在菲國遭撕票！傳綁匪有福建口音　嫌犯「李娜」疑來自台灣

拜登選到底！稱「只有上帝能叫我退選」　CNN：無助於平息逼退聲

▲美國總統拜登（Joe Biden）誓言會參選到底，稱「只有上帝叫我退選，我才會退選」，但有外媒認為恐怕很難說服民主黨人繼續支持拜登。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（Joe Biden）誓言會參選到底，稱「只有上帝叫我退選，我才會退選」，但有外媒認為恐怕很難說服民主黨人繼續支持拜登。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）週五接受《ABC》新聞專訪，拜登坦承自己在辯論會上表現不佳，但誓言會參選到底，稱「只有上帝叫我退選，我才會退選」，表現出高昂鬥志。對此，《CNN》報導分析，拜登努力想證明自己並未老到不能視事，姿態讓人同情，但是這次專訪恐怕無助於平息四起的「換登」聲浪，很難說服民主黨人繼續支持拜登。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登在專訪時承認辯論會是「糟糕的一晚」，但不認為有嚴重到成為一個大危機，並重申自己由於感冒與時差問題，相當疲憊因此在辯論時無法集中精神。拜登不認為自己的民調落後給川普，相信兩人的選戰仍處於勢均力敵，並稱自己會參選到底，且細數個人執政以來的政績，強調只有全能的上帝降臨才能讓他退選。

▲美國總統拜登在周四舉行的首場電視辯論會中表現慘烈，引發民主黨內部憂心，拜登於周末的募款餐會連忙安撫金主。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登相信與川普的選戰仍處於勢均力敵，並稱自己會參選到底，強調只有全能的上帝降臨才能讓他退選。（圖／美聯社／達志影像）
《CNN》報導指出，拜登在整場專訪中並未再出什麼大錯，但是專訪內容也無法拯救拜登從政治危機中脫身。拜登希望選民用他過去3年多執政的表現來評斷他，而不是只用辯論會當晚的表現來評斷他，但拜登好像還是沒搞懂，民眾真正擔憂的是他的狀況難以在未來4年繼續擔任總統。

許多呼籲拜登退選的民主黨人並非不肯定拜登任內的貢獻，只是認為拜登已經到了該交棒的時候了。拜登如今在大眾心中已經留下因年齡衰弱而苦苦掙扎的形象，他未來的每次口誤或結巴，都會引起對他精神狀況的擔憂或批評，而這種局面並不會因為一次專訪而扭轉。

 

說好週五6點後不工作！施凱爾熱線拜登　遭調侃：一上任就破功

更好預測！蒲亭偏好拜登連任　關注川普「如何迅速結束俄烏戰爭」

「我踹爆那老廢物了！」　川普在高爾夫球場狂嘲拜登畫面曝光

民主黨內部角力激烈！州長們表態力挺拜登連任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選