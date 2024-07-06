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到日本喫茶店不喝茶！點冰淇淋蘇打最識貨　發明者竟是化妝品品牌

▲日本喫茶店不是主打茶飲，而是指昭和風格的老咖啡店，但是日本人到喫茶店必點飲料除了咖啡，更是要「冰淇淋蘇打」，而此飲料發明人竟是化妝品牌「資生堂」。（圖／翻攝餓童日記臉書）
▲日本喫茶店不是主打茶飲，而是指昭和風格的老咖啡店，但是日本人到喫茶店必點飲料除了咖啡，更是要「冰淇淋蘇打」，而此飲料發明人竟是化妝品牌「資生堂」。（圖／翻攝餓童日記臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

在日本有許多的「喫茶店」，主打商品並不是茶，而是指昭和風格的老咖啡店，但是日本人到喫茶店必會點的飲料除了咖啡，更是要來一杯「冰淇淋蘇打」，尤其在這幾年懷舊風潮推波助瀾之下，變成最新潮的美食文化之一，風潮還吹來台，在台灣的日本風咖啡館內如今也點得到。其實冰淇淋蘇打發明至今已超過百年，而當時的史上第一杯，竟然是由化妝品品牌「資生堂」所誕生。

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以五顏六色糖漿調和上蘇打水與大量冰塊，再加上冰淇淋組成，光視覺感就覺得清涼無比，在最近連續高溫的夏季裡喝起來更覺消暑。尤其有著紅、藍、綠等多種顏色，加上外觀富有層次，拍起來格外漂亮吸睛，也很受年輕人歡迎。

▲冰淇淋蘇打光從外觀看起來就相當消暑，圖為青春．Aoharu Burger台北世貿店推出的「喫茶風冰淇淋蘇打」。（圖／青春．Aoharu Burger提供）
▲冰淇淋蘇打光從外觀看起來就相當消暑，圖為青春．Aoharu Burger台北世貿店推出的「喫茶風冰淇淋蘇打」。（圖／青春．Aoharu Burger提供）
事實上，冰淇淋蘇打發源自日本明治時期，當時大量引進西洋文化，包含冰淇淋與汽水這類被認為西洋風格的美食。而據說，日本第一杯冰淇淋汽水，是由化妝品品牌資生堂所發明。

根據美食作家沈軒毅於臉書粉專「餓童日記」提到，日本第一台汽水機是由當時還是藥局的資生堂（Shiseido）從美國引進的，並於1902年(明治35年)開始販賣加糖漿的蘇打汽水和冰淇淋，頓時掀起一股熱潮，後來餐廳還販售西式甜點、洋食，直到1928年有了「資生堂 Parlour餐廳」，至今還是高檔餐廳。而當然，這期間資生堂品牌也陸續販售化妝品等，後來成為了國際知名品牌。

在台灣的不少日式喫茶店或者懷舊風咖啡館都喝得到冰淇淋蘇打，像是來自名古屋的日本知名咖啡品牌「客美多咖啡 KOMEDA′S Coffee」， 7月8日進駐公館商圈開立新店鋪，也順勢推出6款漂浮蘇打，即是冰淇淋蘇打。另外，「青春．Aoharu Burger」台北世貿店也有「喫茶風冰淇淋蘇打」，以各色汽水搭配冰涼的的香草冰淇淋，一喝肯定有秒回日本喫茶店的感受。

▲日本知名咖啡品牌「客美多咖啡 KOMEDA′S Coffee」， 7月8日進駐公館商圈開立新店鋪，也順勢推出6款漂浮蘇打。（圖／客美多提供）
▲日本知名咖啡品牌「客美多咖啡 KOMEDA′S Coffee」， 7月8日進駐公館商圈開立新店鋪，也順勢推出6款漂浮蘇打。（圖／客美多提供）

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