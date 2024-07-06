薔薔才開5萬招剪輯師！團隊遭控抄襲、難相處 她公開證據反擊
藝人薔薔（林嘉凌）直率敢言、作風大膽，瀟灑坦蕩的個性吸引大批粉絲，先前更開出5萬薪水加上多項福利徵剪輯師，獲得外界大讚，然而她成立的「福利文創」工作室卻遭前職員指控抄襲，同事們難相處，對此，薔薔也預告她和工作室全員將一起開直播回應，並公開相關證據，直接正面迎擊。
記者吳昕蓓／綜合報導
薔薔今（6）日在Threads發文表示，工作室福利文創近來被某位剪輯師指控抄襲，還有和同事工作相處很累、很難相處，對此，她也表示，工作室全體成員將於「7月10日下午1點」在臉書粉專開直播回應：「大家有疑問記得準時鎖定」，引來超過2千人按讚。
事實上，薔薔先前才在IG限時動態上徵剪輯師，表示需要對方具備專業剪輯後製能力、協助社群排程等，薪資待遇比照團隊，擁有基本勞健保、供餐和獎金制度外，起薪一個月5萬，還可彈性居家辦公，跟著薔薔到世界各地去拍片旅遊，薔薔先前受訪也提到自己是個惜才的人，對待員工很敢給錢，沒想到如今卻爆發爭議。
薔薔近來風波不斷，妹妹林嘉珍在直播中被女友甩巴掌，對此，她也無奈表示，妹妹從以前就行為脫序，本來因為爸爸託付，她帶著妹妹一起拍片，還把抖音帳號給對方管理，沒想到妹妹卻以她的名義詐騙，還偷衣服、偷錢，學她浮誇的方式想引起關注等等，讓她氣急敗壞切割和妹妹的關係。