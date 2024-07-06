「2024 富邦甲子盃」近千人共襄盛舉　93歲VS.11歲選手最萌年齡差

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪主民接著指出，今年參賽選手超過70歲者多達124位，超過80歲者也有13位，平均年齡較去年還要高，其中最年長的參賽者是93歲的圍棋選手，最年輕的是參加圍棋項目的11歲小選手，兩位選手有著82歲的最萌年齡差！
洪主民非常樂見這樣跨世代選手的交流，除了鼓勵長者走出家門外，同時也讓年輕一輩的孩子們學會如何與長者互動。此外，今年參賽隊伍中有許多是跨越世代的親子、師徒與好友等組合，也有許多是過去的參賽者今年再披戰袍，充分展現「世代共融」的理念。
近年台灣高齡人口比重逐年增加，台北富邦銀行基金會多年來提倡「活躍健康、人際共融」的理念，2018年起首度在人潮匯聚的台北車站大廳舉辦「富邦甲子盃」桌球比賽，深受長輩朋友歡迎；2019年更擴大規模，桌球之外再加入靜態圍棋比賽項目，吸引更多長者參與，收到廣大迴響！2020年起因疫情暫緩舉辦，2023年起賽事回歸，已成為年度盛事。「2024富邦甲子盃」結合臺北市政府體育局、臺北市體育總會桌球協會、中華職業圍棋協會、台灣生活復能健康促進協會等單位的協力，今年桌球項目，單打組依性別、年齡（60-69歲、70歲及以上）交叉分為4組；百歲雙打項目分為綜合組（女/女或男/女）及男雙組，參賽者至少1人滿60歲、兩人搭擋合計需滿百歲，方符合參賽資格，另新增120歲雙打組（2位選手皆須為60歲以上、男/女或女/女）。圍棋項目個人組的參賽年齡為60歲以上，分為高段組（6-7段）、中段組（4-5段）及低段組（1-3段），團體組則不限性別，每隊3人，至少1人滿60歲，依照段位積分加總分組。