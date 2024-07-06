VERIVERY來台玩「用身體說話」！啟賢一度崩潰求饒　超萌舉動曝光

韓國男團VERIVERY相隔半年第4度訪台，於今（6）日在台北舉辦兩場「VERIVERY 2024 FANMEETING in TAIPEI GO ON」粉絲見面會。儘管成員中有人服兵役、身體不適，這次巡迴演出僅有勇勝、延浩、岡旻和啟賢4人參加，從首爾啟航，經歷美洲巡演再到亞洲的香港、東京，以台北場作為最後一站。現場除了湧入台灣粉絲熱情支持之外，還有不少韓國忠實粉絲遠道而來到場加油，幾人還在台上大玩「用身體說話」的遊戲，由於岡旻始終猜不出答案，讓啟賢一度崩潰趴地，還向觀眾比出可愛的求饒動作，讓全場粉絲暴動。
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見面會一開場，VERIVERY以公開3天就突破千萬瀏覽次數的〈Crazy Like That〉，以及首張單曲主打歌〈Tag Tag Tag〉揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛。隨後，成員啟賢表示，自從上次到臺南跨年後，相隔半年再次來到台灣見到大家，感到非常開心，粉絲們則以熱情的尖叫聲回應對VERIVER的思念之情。
VERIVERY不僅表演了從出道至今的〈Wish U were here〉、〈Flower〉、〈O〉、〈With Us〉、〈Tap Tap〉等多首深受粉絲們喜愛的歌曲，延浩和勇勝還以標準的中文發音演唱了周興哲的〈你不屬於我〉，而啟賢和岡旻則帶來了性感且展現內功深度的舞蹈，讓粉絲們驚喜連連，四位成員更翻唱了（G）I-DLE的歌曲〈Fate〉讓現場氣氛嗨到最高點，最後四人與全場觀眾一起合照，為這次歷經兩個月、唱遍美洲與亞洲的巡演最終站完美劃下句點。