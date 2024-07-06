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夏天熱到爆「台灣人照樣愛吃火鍋」！饕客曝關鍵誘因：吃完超舒服

▲近期有民眾就觀察到，在最近氣溫動輒上看33度以上，但每天火鍋店的人潮卻還是絡繹不絕。（圖／記者潘毅攝）
▲近期有民眾就觀察到，在最近氣溫動輒上看33度以上，但每天火鍋店的人潮卻還是絡繹不絕。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅／綜合報導

明明氣溫熱爆了，卻還是要吃鍋！近期有民眾就觀察到，在最近氣溫動輒超過33度，但每天火鍋店的人潮卻還是絡繹不絕，不禁困惑喊「台灣人很奇怪」。貼文曝光後，也引發大批網友反應，更找出了最關鍵的誘因：「吃完超舒服」。

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近期有民眾在社群平台Threads上吐露心中困惑，最近連日高溫，但卻依舊觀察到一個現象：「台灣人很奇怪，明明熱成這樣還是很愛吃火鍋！」恰巧，《NOWnews今日新聞》記者今（6）日中午也是前往家裡附近的精緻日式火鍋店用餐，12點整時，店內客人數大約是6組，到了12點半用餐高峰期，用餐組數則遞增到10組，其中還有不少家庭客，一來就是6人以上。

▲多數火鍋店夏天營業時，店裡的冷氣強度絕對足夠，讓客人不會邊吃邊滿頭大汗。（圖／記者潘毅攝）
▲多數火鍋店夏天營業時，店裡的冷氣強度絕對足夠，讓客人不會邊吃邊滿頭大汗。（示意圖／記者潘毅攝）
火鍋店夏天生意依舊興隆的話題曝光後，立刻吸引超過上萬名網友反應，「真的欸，夏天不會想吃羊肉爐，但火鍋卻能接受」、「夏天的鍋物類，能接受的只有小火鍋」、「只要有冷氣一年四季都可以吃火鍋」、「因為都有冰淇淋啊」。

▲燒肉ChaCha吃到飽自助吧有超過20種飲料＋4種口味哈根達斯暢食暢飲。（圖／馬辣集團提供）　
▲在台灣幾乎所有火鍋店，自助吧區域都會附有冰淇淋櫃，供客人自行挖取。示意圖，與內文無關。（圖／馬辣集團提供）　
綜觀各路網友回應後，可以彙整出火鍋店在夏天依舊能有許多饕客願意入場用餐的原因，在於「冷氣絕對開夠強」，避免客人用餐時滿臉大汗，能舒舒服服吃飽，再加上「多數附有冰淇淋」，幾乎從百元小火鍋店到提供精緻套餐的火鍋店，醬料取用區除了飲料機之外，也幾乎有一櫃冰淇淋，品牌種類雖然各異，但在夏天吃完鍋物後，再吃上兩碗冰，就算離開後將面對炎熱夏日，也不會覺得很奇怪。

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