夏天熱到爆「台灣人照樣愛吃火鍋」！饕客曝關鍵誘因：吃完超舒服
明明氣溫熱爆了，卻還是要吃鍋！近期有民眾就觀察到，在最近氣溫動輒超過33度，但每天火鍋店的人潮卻還是絡繹不絕，不禁困惑喊「台灣人很奇怪」。貼文曝光後，也引發大批網友反應，更找出了最關鍵的誘因：「吃完超舒服」。
記者潘毅／綜合報導
近期有民眾在社群平台Threads上吐露心中困惑，最近連日高溫，但卻依舊觀察到一個現象：「台灣人很奇怪，明明熱成這樣還是很愛吃火鍋！」恰巧，《NOWnews今日新聞》記者今（6）日中午也是前往家裡附近的精緻日式火鍋店用餐，12點整時，店內客人數大約是6組，到了12點半用餐高峰期，用餐組數則遞增到10組，其中還有不少家庭客，一來就是6人以上。
火鍋店夏天生意依舊興隆的話題曝光後，立刻吸引超過上萬名網友反應，「真的欸，夏天不會想吃羊肉爐，但火鍋卻能接受」、「夏天的鍋物類，能接受的只有小火鍋」、「只要有冷氣一年四季都可以吃火鍋」、「因為都有冰淇淋啊」。
綜觀各路網友回應後，可以彙整出火鍋店在夏天依舊能有許多饕客願意入場用餐的原因，在於「冷氣絕對開夠強」，避免客人用餐時滿臉大汗，能舒舒服服吃飽，再加上「多數附有冰淇淋」，幾乎從百元小火鍋店到提供精緻套餐的火鍋店，醬料取用區除了飲料機之外，也幾乎有一櫃冰淇淋，品牌種類雖然各異，但在夏天吃完鍋物後，再吃上兩碗冰，就算離開後將面對炎熱夏日，也不會覺得很奇怪。