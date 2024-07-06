瓊斯盃／中華藍不敵衛冕軍日本！首戰46：97慘敗51分　中華白開胡

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本屆瓊斯盃女籃中華藍隊總教練為邱啟益，球員以WSBL為主體，有世大運國手彭曉彤、林蝶，還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。中華白隊的總教練為錢薇娟，球員展現不同世代的風範，「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」，以幾名資深球員，包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等，帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。
在今天的比賽中，中華白隊的年輕球員發揮出色，靠著次節一波7：0攻勢拉開分差，加上菲律賓外線不佳，讓地主球隊取得7分領先進入到下半場。易籃再戰後，中華女籃始終保持領先，沒有讓對手越雷池一步，最終以13分之差取勝。
中華白這一場手感火燙，陳昱潔得到全場最高的13分，林玉書則有10分進帳，團隊多點開花。而菲律賓則以Naomi Natalie Panganiban）的16分為最高，潔丹妮兒攻下10分。
中華藍被日本打爆 主場慘輸51分
而另一場比賽，中華藍隊面對以日本大學生為主體的陣容，慘遭對手「痛電」，首節打完就已陷入12分落後，上半場則是以23：46落後多達23分。第三節開始，日本隊單節命中4記三分球，中華藍反撲無力，最終以51分之差敗下陣來。
日本隊這一場比賽命中9記三分球，兩分球命中率高達58.3%，反觀中華藍隊兩分和三分命中率皆不到3成，進攻端火力被守死。兩隊得分最高的是日本的舘山萌菜攻下17分，而中華藍則以韓雅恩的13分為最佳。