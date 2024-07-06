北影紅毯／魏德聖告郭台強詐欺敗訴！首現身「拒絕受訪」逃離現場
知名導演魏德聖及名下的果子電影，日前控告中影董事長郭台強詐欺、背信、偽造文書、侵占等罪敗訴，因此魏德聖的辦公室即將面臨法院拍賣。魏德聖敗訴後，今（6）日首度現身於2024台北電影獎頒獎典禮，他頭低低、低調快閃訪問現場，面對媒體喊叫：「魏導！」全都聽不見且快步離場。
記者黃雅琪／台北報導
中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強，曾投資魏德聖導演拍攝電影《賽德克．巴萊》，他指控魏德聖欠款4500萬元未還，向北院聲請強制執行獲准。魏德聖則控告郭台強、中影公司法人董事代表林坤煌、中影公司經理白煇燿等3人，涉嫌詐欺、偽造文書、背信、侵占等罪。台北地檢署偵辦後，認為沒有積極證據足證郭台強等人有詐欺等犯行，犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。
魏德聖執導電影《BIG》，入圍台北電影獎最佳劇情長片、導演、新演員等8項大獎，今日他與主創成員們出席北影頒獎典禮，拒絕媒體受訪，在背板拍完照之後，便迅速離開後台。
2024台北電影節頒獎典禮7月6日登場，由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電視MOD、Hami Video、四季線上、Gt TV、LiTV、ofiii、Fain TV等OTT平台及海外Dish TV華視美洲頻道、東森美洲台同步順播。