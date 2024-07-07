今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

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鐘崑禎進一步指出，這週行情很明顯可以看得出來，當台積電帶動上去之後開始休息，其他權值股沒有跟上，所以整體定調可以說是權值股落後於中小型股。反觀，櫃買指數同樣不斷往上創高，如果單純以漲福做計算，加權指數一週上漲2.28%，櫃買指數則上漲接近13%左右。從日線格局來看，櫃買指數強於加權指數，下週權值股有機會補漲，漲多的中小型股需特別留意其逢高的賣壓。回到操作面，指數續居高檔該如何切入？建議投資人可留意整體位階低，或者下半年才開始復甦的谷底產業，如消費性電子佔比非常高的PA功率放大器等，個股則包含穩懋、全新、宏捷科等。
另外，台積電在7月18日將召開法說會，預計將釋出與2025年資本支出有關的利多。台積電先進製程能夠量產的最大工程是CoWoS，但CoWoS題材已在市場發酵了很長一段時間，現在CoWoS產能比較不足，所以台積電已經開始採用最新的技術FOPLP扇出型面板級封裝，故這類族群也值得投資人留意，其中個股包含東捷、友威科等。
AI族群已慢慢從上游的IPC、ODM，延伸至AI應用，如機器人、手機，個股包含所羅門、羅昇、穎漢等，由於本週漲幅大，鐘崑禎並不建議下週再去做追加，反而因蘋果秋季發表會預計將在2個月內舉行，屆時將釋出品牌首支AI手機，因此可逐步留意AI手機相關族群，舉例像是大立光、玉晶光、金像電、臻鼎等，可預先佈局。
此外，美債殖利率續居高位，將會如何影響台股？鐘崑禎分析，美債殖利率對於台股的影響是非常直接的，美債即全球資產的定價之錨，只要美債殖利率往上創高，對於台股來說，一定會有資金撤出的壓力，但這週美債殖利率大漲，大家也不需要太過擔心，它只是短期的反映出美國總統大選的首場辯論結果。
回歸到經濟面跟景氣面，3日公布的美國「小非農數據」ADP，以及ISM服務業指數都很明顯可以看得出來，美國目前的經濟狀況其實沒有市場想像中的好，所以基本上，如果說美國要維持這種「金髮女孩經濟」，也就是通膨降溫、經濟溫和往上的話，其於今年年底勢必得開始降息，若降息預期愈來愈強，對於美債殖利率來講，會是很大的壓力。接下來，美債殖利率預計會出現比較大的跌幅，有機會直接跌破月線、季線，對於台股來講，會是正面的效果。