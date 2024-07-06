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許基宏敲出大巨蛋首次雙響炮！談逆轉關鍵轟：只想幫投手打回分數

▲中信兄弟一壘手許基宏在9局上敲出兩分砲，幫助兄弟逆轉奪勝，更成為大巨蛋首位敲出雙響砲的球員。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟一壘手許基宏在9局上敲出兩分砲，幫助兄弟逆轉奪勝，更成為大巨蛋首位敲出雙響砲的球員。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/台北報導

許基宏敲出大巨蛋首次雙響炮！統一7-ELEVEn獅、中信兄弟今（6）日比賽可以說是峰迴路轉，兩隊前6局戰成1：1平手，直到7局下陳聖平才敲出超前比分的安打結果5局上才開轟的許基宏，在9局上再度炸裂，敲出逆轉比分的兩分砲，幫助兄弟最終以3：2奪勝。同時，許基宏也成為中職史上，首位在台北大巨蛋敲出雙響砲的球員

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相隔2年雙響砲　只想著幫隊友取分

許基宏賽後受訪，談到9局上敲出逆轉轟的打席，他說：「其實就是照著原本設定的路線攻擊，只是剛好那個球擠得比較用力。」並透露自己當下的想法：「因為自己的投手、隊友們，壓制對方打線壓制得非常辛苦，所以很想要幫他們把分數打下來，很幸運的可以幫助到球隊贏球。」

本場許基宏總共4打數敲出2支安打，分別是5局上的陽春砲，以及9局上的兩分砲，達成個人生涯第7次的單場雙響砲，前次單場雙轟發生在2020年6月11日面對富邦悍將的比賽，相隔睽違超過4年。

值得一提的是，許基宏也成為中職進入台北大巨蛋進行賽事後，首位敲出單場雙響砲的球員。對此，他則是淡淡的說道：「太好了，有留名了，不錯。」

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