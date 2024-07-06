劉德華上海開唱險跌落4米高台！驚悚瞬間全被拍 本人出面回應
現年62歲，人氣依舊的華神劉德華近期在上海舉辦演唱會，不過昨（5）日的舞台上卻發生驚險插曲，劉德華當時在舞台上演唱了不少情歌，而他本人還數度落淚，邊唱邊哭，讓不少觀眾為之動容，不過演唱會現場架空的高台疑似太滑，導致劉德華在演唱途中險些跌落，讓觀眾嚇壞，而他今（6）日重返舞台繼續唱歌，也針對此事做出回應。
記者施以慧／綜合報導
回顧昨天的驚險瞬間，當時舞台的機關疑似沒有做好防護裝置，只見劉德華在架空離地4米高的高台上演唱，但卻不慎滑倒，跪地滑行了幾公尺往高台邊緣滑去，導致劉德華整個人有一半的身軀都懸空，險些跌落，場面相當驚悚，嚇壞不少粉絲，而劉德華這段差點跌下舞台的影片，也在網路上瘋傳。
而劉德華今天再度站上舞台，並針對滑倒一事向粉絲們道歉：「先告訴大家，對不起，我昨天做了非常危險的一步，我也沒想到那麼滑，我也知道我自己心裡也怕，所以今天特別的先跟大家說抱歉，我也沒想到會這樣，希望大家諒解。」而舞台的粉絲也大喊：「安全第ㄧ！」希望偶像平安。
事實上，劉德華滑倒事件早已不是頭一回，早在28年前他與歌手費玉清在綜藝節目上交手時，劉德華想示範舞步，沒想到下1秒當場摔得四腳朝天，劉德華難得出糗，讓旁邊的費玉清笑到不行，在一旁詢問他，「有沒有怎麼樣？」而劉德華也馬上站起來假裝沒事，經典一幕讓不少忠實粉絲至今都忘不了。
不過這次劉德華在演唱會上摔跤一事不容小覷，因為當時他站在4米高的高台上，一旦真的跌落，很可能會身受重傷；而同樣因為遇上舞台太滑而跌倒的藝人，還有香港殿堂級樂隊Beyond歌手黃家駒，1993年在日本錄製綜藝節目時，不慎從3米高台墜地，不過卻沒那麼幸運，在經過搶救6天後仍然離開人世。