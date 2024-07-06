法國會決選7/7登場　兩輪投票制規則及優劣解析

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●兩輪投票制規則
國民議會共有577席，其中包括13個海外選區和11個代表海外法國公民的選區，取得絕對多數需要289席。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的中間派「同在」（Ensemble）執政聯盟在目前的國民議會只掌握250席，每當要通過法案都必須爭取其他政黨的支持。
法國國會選舉和總統大選一樣採取「單一選區多數決兩輪投票制」，1區選出1人。第一輪投票中得票過半，且達到登記選民人數的25%即可勝選；若無候選人達標，則得票率超過12.5%者可進入第2輪，各選區將進行有2名、3名甚至4名候選人的一連串決選。第2輪投票中，獲最多選票者勝。
6月30日舉行的首輪投票已確定選出76個席次，其中極右翼的「國民聯盟」（RN）及其盟黨拿下39席，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）奪得32席，馬克宏的「同在」聯盟只取得2席。
法國選民將於明天前往投票所，在第2輪投票中選出501席。
一些候選人可能會在第2輪投票前退選，以便讓盟友有更大的機會阻止對手，特別是來自極右翼的候選人勝出。
●若馬克宏陣營敗選，會有什麼後果？
馬克宏已經表示，不管誰勝出，他都不會辭去總統職務。
如果馬克宏所屬的「同在」陣營敗選，並由極右翼「國民聯盟」勝出，那麼問題就在於是否能手握絕對多數的289席，或是如馬克宏陣營自2022年以來一般，擁有相對多數。
若「國民聯盟」獲勝，就可能開啟近3年的「左右共治」或權力分享時期，總統和總理將由不同政黨的領袖出任。
內政由總理掌舵，外交國防由總統主導，這種情況有過前例。
●法國是否曾出現過左右共治？
過去20多年都沒有出現過左右共治，因為如今國會選舉都緊跟在總統選舉之後，選民在這段期間內的偏好變化不會太大，但法國過去曾經出現3次左右共治的情形。
1997至2002年，「社會黨」（PS）喬斯班（Lionel Jospin）曾在中間偏右的總統席哈克（Jacques Chirac）領導下擔任總理。
1993至1995年，「社會黨」密特朗（François Mitterrand）曾在總統第2任期與中間偏右的總理巴拉杜（Edouard Balladur）合作。
1986至1988年，時任總統密特朗曾任命席哈克擔任總理。
●兩輪投票制優點
首先，兩輪投票的優點在於勝選者經過兩輪決選，能獲得較雄厚的民意基礎，組成具穩固正當性的政府。
第二，選民在首輪時可依照偏好投票，候選人個個有希望，小黨生存與競爭機會較大，有助形成多黨制。
第三，候選人最好同時擁有其他政黨選民的支持，因此溫和路線勝率較高，減少偏激政黨候選人當選可能性。
再者，第2輪投票前，領先的候選人需拉跨黨的選票，不僅間接敦促形成廣泛訴求，也推動大小黨之間的協商，避免單輪相對多數投票制會出現的兩黨獨大。
根據法國知名政治學者杜瓦傑（Maurice Duverger）提出的杜瓦傑法則（Duverger's law），投票制是形成政黨體系的重要因素，而兩輪投票制傾向打造「多黨兩聯盟」的政黨體系。
●兩輪投票制缺點
兩輪投票制也有缺點，首先，兩次全國性投票帶給國家選舉單位非常大的行政壓力與財政負荷，這也是兩輪投票制並非民主國家主流投票方式的原因之一。
再者，對選民而言，兩次投票容易耗損耐心與關注度，降低第2輪的參與率。而跨黨協商也是雙面刃，既可避免分化，也可能造成「分贓政治」。
最後，選民可能採策略性投票，投給並非最支持但比較可能出線的候選人，這會導致最終投票結果為「製造出來的多數」，即當選者並非多數選民的第一人選。（譯者：陳彥鈞、王嘉語/核稿：徐崇哲）1130706