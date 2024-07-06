《傳說對決》APL閃電狼血戰7局擊敗越南GGL！明與BMG上演GCS內戰
《Garena 傳說對決》APL 2024（超級職業聯賽）四強賽今（6）日在泰國曼谷開打。經過整日的奮戰後，賽事結果也正式出爐。稍早的勝部賽事由泰國的BRU以4：2擊敗來自台灣的BMG，率先晉級冠軍戰。而在敗部組，閃電狼頂住壓力，擊敗越南的GGL，因此明（7）日將上演GCS賽區內戰，由BMG對決FW，爭奪最後一張通往冠軍賽的門票。
記者潘毅／綜合報導
《Garena 傳說對決》APL 2024（超級職業聯賽）在泰國曼谷的UOB Live世界級巨蛋展演廳火熱開戰，今日四強賽正式開打。勝部由地主泰國王者BRU對決GCS賽區第一種子BMG，敗部則由GCS賽區二種子FW閃電狼對戰越南賽區隊伍GGL。
今（6）日稍早的勝部賽事中，BMG在BO7賽事中，一度搶下2:1的比分優勢。不料後續BRU展現出爆發力，直接連贏3場，最終以4:2率先晉級，而BMG則落入敗部，將等待GGL與FW對局的勝者出爐。
至於四強敗部賽事的結果，也在剛才正式揭曉，FW閃電狼率先搶下2局，打出2:0，但GGL也不是省油的燈，直接連贏3場逆轉聽牌。不過閃電狼頂住壓力，又將比分扳平成3:3，更贏下最後一場生死局的勝利，以4:3驚險晉級。
因此，明（7）日中午，FW與BMG兩支同樣來自傳說對決GCS賽區（台港澳）的隊伍將決一死戰，爭奪最後一張晉級APL冠軍賽的門票，勝者將與泰國地主BRU在冠軍賽碰面。