上帝也難幫！拜登又被抓包口誤　稱自己「首位非裔女性副總統」

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拜登向節目主持人洛佛桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）表示，「順帶一提，誠如我說過，我以身為首位非裔女性副總統…為非裔總統效力為榮。」
他似乎是要闡述自己擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）的副手，之後選擇首名亞非裔女性副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為他的搭檔，似乎是把要講的話搞混了，將自己誤稱為「非裔女性」。
這只是整場專訪中的數次口誤之一，他還說「我還是個孩子的時候，我是第一位在德拉瓦州全州範圍內當選的總統（first president that got elected statewide in the state of Delaware, when I was a kid.）」。
此外他還表示，了解非裔力爭上游的不容易，因為他以往不認為天主教徒能夠成為總統，直到逾60年前甘迺迪（John F. Kennedy）當選才實現。他說，「我注視著甘迺迪並說，『嗯，他─約翰─他當選了，我為什麼不能當選呢？』人民需要值得景仰的事蹟。」
拜登電視辯論表現不佳面臨逼宮聲浪
不過拜登現在面臨越來越大的壓力，要求他退出總統競選。據路透社和益普索（Ipsos）的民調顯示，3分之1的民主黨人認為拜登應該退選。而民主黨的金主也都公開表達了他們對拜登年齡相關問題的擔憂。
拜登近來接受美國廣播公司新聞（ABC News）獨家專訪時承認，上個星期的電視辯論確實是個「糟糕的插曲」，但當被問到「如果你被說服自己無法擊敗川普，你會退選嗎」，拜登的回答則是「這要看情況—如果全能的主下來告訴我，我可能會這麼做」。
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