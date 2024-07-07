曾寶儀主持金秀賢見面會收獲大擁抱！隔空放閃男友：電視還給你
韓星金秀賢昨（6）日台舉辦見面會「EYES ON YOU」，這也是他相隔10年再來台辦活動，由曾寶儀擔任主持人。事後曾寶儀發文透露，金秀賢親口叫她NU NA（姐姐），還獻上一個大擁抱，讓她直呼「很香，大家不要殺我。」
記者薛羽彤／綜合報導
金秀賢昨日在林口體育館舉辦粉絲見面會，他帶來《Love You With All My Heart》、《Wherever You Will Go》、《Someone You Loved》、《All of me》、《約德爾調》等曲表演，還衝下台繞場，向粉絲打招呼，十分寵粉。
見面會主持人曾寶儀事後也在臉書發文表示，雖然沒有機會和金秀賢合照，不過結束時有和對方說了話，「我跟他說謝謝，他真的是個很好的演員，謝謝他這些年來這麼用心帶來的作品。他也謝謝我，叫了我一聲NU NA，給了我一個溫暖的擁抱（很香，大家不要殺我），我也就明白今天的工作很圓滿了。」
最後，曾寶儀隔空向男友喊話，謝謝對方的包容，「謝謝我們家那位，這個禮拜家裡的電視都是金秀賢，他已經快要瘋了。可以了，電視可以還給你了。」粉絲見證曾寶儀的主持功力，紛紛留言大讚，「一看到寶儀上場就整個安心了，恰如其分的對談又能完全掌握整場節奏，有智慧又有料！」、「一開場看到是你主持的瞬間100分安心」、「參加過阿寶主持的RM、寶劍、金秀賢都很棒很精彩。」