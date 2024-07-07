拚金融科技！金管會10箭齊發　研議放寬業務試辦、調整沙盒機制

我是廣告 請繼續往下閱讀
為建構安全與發展並進的金融市場，建立產官學界可常態性進行金融監理政策溝通平台，金管會設置「金融行動創新法規調適平台」，下設「科技創新工作小組」，讓金融科技產學界可及時提出有關金融科技政策及法規的建議與意見，經由金管會加速評估、快速回應，即時感測金融科技市場的變化，發揮市場溫度計的效果。
金管會也要修正銀行、保險與證券期貨等三業務業務試辦規範，大幅放寬可進行創新試辦的範圍。將由現行核准業務項目之擴展或法令所列有其他經主管機關核准者外，開放於金管會行政規則、公會自律規範、周邊單位規章等規範範圍內，提出相應風險管理機制或配套措施下，針對各項金融活動創新或科技應用，均可申請業務試辦，並鼓勵金融業與國內外金融科技業者共同合作試辦，推動數位金融創新發展及國際化，提升金融市場整體發展效益。
金管會去年9月也請金融科技共創平台監理科技與應用組辦理委外研究，議題範圍包含研析各國監理沙盒的涵蓋範圍、運作方式及落地機制等，金管會後續將參考該研究案建議，評估調整監理沙盒機制，以增加創新實驗案件數，並提升實驗案件落地的可行性，也持續多面向扶植新創業者。
不僅如此，金管會目前與金融科技共創平台監理科技與應用組（召集人集保公司）及6家金融機構已組成RWA代幣化工作小組，共同探索金融市場因應資產代幣化及交易應搭配之準備（包含法規調適、金融基礎建設調整等），並期透過該項工作帶動生態系的形成，促進金融業發掘商機及規劃未來數位轉型策略方向。
金管會也在2021年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，開始納管虛擬資產及交易業務事業
（VASP），並已積極推動設立VASP同業公會，制定自律規範加強管理。目前擬修法於洗錢防制法增訂VASP登記制、明確VASP定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理，修正草案已於今年5月9日經行政院通過，目前由 大院審議中，未來將推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，同時促進金融科技及VASP產業健全發展，預計2025年6月前將專法草案報行政院。
在優化金融科技人才培育機制：金管會已於2022年建置「金融科技能力認證機制」，截至今年5月底止，開課班次計35班，參訓人數784人，共595人取得證照。未來將規劃調整培訓認證內容，並推出主題式培訓課程，以迅速因應國際發展及市場需求，為金融市場儲備更具前瞻性的人才。
金管會亦將持續完善資料共享機制，促進客戶資料合理使用，讓金融機構及金融科技業者得發展多元金融服務場景，以新模式創建金融生態圈，並持續推動金融科技發展路徑圖2.0，依4大面向及15項推動措施，推動65項具體推動事項，以實現更具包容性、公平性及永續性的金融科技生態環境，創造與國際接軌金融科技發展生態系。