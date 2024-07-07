7/7起好運爆棚！「4生肖」命中注定逆襲　錢財如泉湧、戀愛運狂飆

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從7月7日開始，屬虎的人彷彿被施了魔法，整個人散發無法抗拒的魅力。在理財上，各種機會層出不窮，似乎真的有金錢從天而降。
在職場工作上，生肖虎的創意和能力達到前所未有的發揮，讓主管讚譽有加。投資理財方面，你們的直覺非常敏銳，常常能夠抓住最佳時機。
戀愛運方面也有好消息，屬虎的人若是單身，魅力將吸引許多異性關注。而已經有另一半的人，感情將更甜蜜。
🟡生肖龍
屬龍的人在7月7日起，運勢如同坐上火箭、一飛衝天。在財運方面，有如打開聚寶盆，財富源源不斷湧來。
生肖龍的社交能力在這段期間達到高峰，無論走到哪裡都有貴人運，這些人際關係會帶來意想不到的財富機會。
在愛情方面也是和天氣一樣熱，單身的龍年生肖，可能會在某次聚會中遇到真愛。已經在戀愛中的人，感情將進一步升溫。
🟡生肖馬
7月7日起像開啟了「財運模式」，四處都是賺錢的好機會。只要多注意身邊的小細節，就能發現致富的關鍵。
在工作上，生肖馬的表現和效率極高，在短時間內就能快速完成任務。戀愛運也十分旺盛，單身的人可能透過朋友介紹，遇見心動的對象。
🟡生肖猴
猴年出生的人，7月7日起凡事都充滿平安。在財運方面，賺錢的機會接踵而至。
長時間的努力與辛苦終於得到回報，工作中你們可能會遇到一些意外的驚喜，像是夢寐以求的職位很可能就屬於你。在理財方面，你們的判斷力極為準確，能在關鍵時刻做出正確的選擇；單身的人有機會在工作場合裡邂逅心儀的對象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。