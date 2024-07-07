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開箱／foodpanda聯手UNDER ARMOUR！應援箱666元「保底至少破千」

▲ foodpanda將於7月8日至8月9日和知名的運動品牌UNDER ARMOUR推出聯名款應援箱，有機會用666元入手市價4580元的UNDER ARMOUR跑鞋。（圖／記者周淑萍攝）
▲ foodpanda將於7月8日至8月9日和知名的運動品牌UNDER ARMOUR推出聯名款應援箱，有機會用666元入手市價4580元的UNDER ARMOUR跑鞋。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2024奧運即將在7月26日至8月11日於法國巴黎舉行，foodpanda趕搭運動熱潮，將於7月8日至8月9日和知名的運動品牌UNDER ARMOUR推出聯名應援箱，有機會用666元入手市價4580元的UNDER ARMOUR跑鞋，此外，因熊貓超市已經結束服務，因此這次在家樂福指定門市販售。

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巴黎奧運即將登場，中華隊今年將派出60名運動員，參賽16種運動項目，台灣的時間比法國巴黎快6小時，以開幕式來說，舉辦的時間為巴黎當地7月26日晚上7時30分，台灣時間為7月27日凌晨1時30分，預計整個儀式會達到4小時，想第一時間欣賞精彩畫面，要有熬夜的準備了。

▲ foodpanda x UA應援箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲ foodpanda和UNDER ARMOU合作的應援箱售價666元，內有民生用品、飲料、餅乾和隨機發貨一款UA限量商品。（圖／記者周淑萍攝）
趕搭運動熱門話題，foodpanda推出了應援箱，但因foodpanda自家的生鮮賣場熊貓超市，已經在今年5月結束服務，沒有自家平台，商品改為在家樂福指定門市販售。今年 foodpanda 首度攜手運動品牌UNDER ARMOUR推出聯名應援箱，內油應援加油棒、手拉旗，同時隨機出貨UNDEE ARMOUR精選商品，包含跑鞋兌換券、防潑水腰包等。

實際開箱foodpanda的UA聯名應援箱，不同於之前世足的聯名箱有很諸多細節，這次UA聯名箱就樸實許多，僅在外盒上有出現相關字樣。盒裝物的部分，隨機出貨UA限量商品，最超值的應該是價值4500元的Infinite Pro 跑鞋兌換券，其他還有Storm 防潑水腰包、Storm 運動短T-Shirt、運動環保鋼杯、UNDER ARMOUR X TANA 聯名帆布袋，還有熱場必備的UNDER ARMOUR 應援加油棒和手拉旗。

整箱裡面還有民生必需：包含了高露潔牙膏、衛生紙、濕巾、紙手帕。以及提神、零食：口香糖、能量飲料、罐裝咖啡、古早味餅乾、卡辣姆久、多力多滋、綠巨人玉米粒、金車海鮮湯麵、好運古早味餅乾、天然谷燕麥棒，以及小禮物。《NOWnews》實際估算一下箱內金額，先不算隨機發送的UNDER ARMOUR商品，民生必需品＋零食價格大約就有1000元，確定可以先保底，再加上UNDER ARMOUR會更有超值感，像是腰包市價就超過2000元。

▲ foodpanda x UA應援箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲ foodpanda x UA應援箱盒裝內會提供一款UA商品，總價值會超過千元。（圖／記者周淑萍攝）
▲ foodpanda x UA應援箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲ 應援箱內還有多張優惠卡。（圖／記者周淑萍攝）

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