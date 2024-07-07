黃仁勳上榜！獲選「美國傑出移民」　官網標註「出生於台灣」

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卡內基基金會除了表揚之外，官網也都有一則專門介紹其生平與事蹟的文章，而黃仁勳的介紹中，就明確點出他「出生於台灣（Born in: Taiwan）」。介紹文章中還寫道，黃仁勳於9歲時和弟弟一起搬到華盛頓州，，10歲進入肯塔基州一所浸信會學校，受到嚴重霸凌。據黃仁勳接受《紐約客》（The New Yorker）採訪時表示，當時沒有輔導老師，只能自己堅強起來。隨後父母在他高中時期赴美，此時全家才真正團聚。黃仁勳在16歲高中畢業後他開始在半導體公司工作，並於1993年2名友人創立了輝達。
文章中還指出輝達目前蓬勃發展，更是推動人工智慧（AI）發展所需的引擎。並提到，黃仁勳曾被《財富》雜誌評為年度商業人物、被《哈佛商業評論》評為全球100位最佳CEO的第一名，還兩度被《時代》雜誌評為全球100位最具影響力的人之一。
除了黃仁勳上榜之外，這24名傑出人士當中，有3名諾貝爾獎得主，此外還包括韓國出生的DC漫畫總裁兼創意官李鏞哲（Jim Lee）、菲律賓出生的調查記者瑞薩（Maria Ressa），以及韓國出生、艾美獎得獎男星史蒂芬．元（Steven Yeun）。
卡內基基金會主席、出生愛爾蘭的李察森女爵士（Dame Louise Richardson）表示，「今年受到表彰的這24位美國人，提醒了我們，每個新世代移民為美國經濟和社會帶來的益處，以及他們對我們民主所提供的豐富才華、技術和成就。」
自2006年以來，每年7月4日卡內基基金會都會公布年度傑出移民名單，並在《紐約時報（New York Times）》上整版刊出傑出移民的廣告。目前已表彰超過740位傑出移民。