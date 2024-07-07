赴日ABS演說！吳東亮點出台灣2大產業布局　有助亞洲各國經濟發展

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吳東亮表示，日本許多企業結合產官學界，利用AI於建物管理與都市規劃，並在永續綠建築及智慧城市方面進行開創性實驗，而台灣與日本都是人口密集、自然條件類似且面臨人口老化問題，台灣現積極推動AI產業化與產業AI化，如何利用人工智慧串接數據資料，管理建築物並提供周邊相關服務，台日雙方應有許多相互借鏡與合作的機會，以共同實踐未來永續目標。
在日本期間，吳東亮也率領工商協進會2位副理事長高國倫與駱怡君，出席在日本經團連東京總部舉行的第13屆亞洲企業高峰會，該高峰會於2010年倡議成立，旨在促進區域經濟整合，由12個亞洲國家的14個主要工商團體共同組成，工商協進會為該組織創始會員，每年均派員積極參加相關活動。
這次會議共有來自日、中、韓、新、馬、泰、印度、菲、緬、印尼等約70餘名重要企業家參加，並就｢成長亞洲」、｢透過合作與共同創新達到永續發展」、 ｢促進新產業達到經濟發展」、｢推廣自由貿易與投資」4大面向，熱烈討論如何加強亞洲企業間的協調與合作。與會會員並呼籲各界對於亞洲社會老齡化、少子化問題影響經濟發展、面臨2050年碳中和目標的挑戰、盡速恢復世界多邊貿易體制、碳定價對自由貿易之影響、推動循環經濟減少地球負擔等議題，並須加強重視。
吳東亮會中也就台灣經濟回顧與展望發表演講，說明2024年以來，台灣經濟受惠於人工智慧科技應用需求強勁，高階晶片快速成長，出口動能轉強，加上民間消費成長力道持續擴張，2023年經濟成長率為1.3%，而今年第1季經濟成長率達6.5%，居東亞之首。而台灣製造業自2000年起，即在東南亞多國有大量投資；也有很多金融機構跟隨臺商腳步在亞洲布局，這些投資合作對於亞洲各國經濟發展產生重大貢獻。
高國倫也就台灣邁向淨零碳排的努力與挑戰發表演講，分享台灣在淨零永續上的投入和經驗，並認為全球各國不同的減碳政策和技術門檻是企業減排過程中面臨的最主要挑戰，呼籲各企業通過全球合作來共同推動綠色轉型，共同努力實現碳中和的可持續發展的目標。
日本政府對這次高峰會高度重視，經濟產業大臣齋藤與首相岸田文雄也分別出席開、閉幕式；岸田首相並闡述為達到亞洲地區2050年碳中和目標，在促進亞洲地區的脫碳化的同時，並達成經濟增長和能源安全，在日本提出的AZEC (亞洲零排放經濟體）倡議下，未來10年將投入20兆日圓，與亞洲國家分享脫碳技術，幫助各國綠色轉型，日本和印尼正在合作於印尼設置脫碳中心，該中心將作為一個平台，促進亞洲地區的脫碳化技術和知識共享，並推動建立碳權交易規則，吸引外資投入脫碳市場，預計將帶來約150兆日圓商機。最後他也與吳東亮等各出席工商組織負責人親切交流並合照留念，為會議畫下圓滿的句點。