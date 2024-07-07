鄭文燦交保500萬用這面額的紙鈔！店家常拒收、真正用途曝光

名家論壇》單厚之／鄭文燦中箭，是黨內宮鬥首部曲？

▲海基會董事長鄭文燦昨天（6日）遭檢方聲押，最後以500萬元交保。（圖／NOWnews　攝影記者陳明中）　
▲海基會董事長鄭文燦昨天（6日）遭檢方聲押，最後以500萬元交保。（圖／NOWnews　攝影記者陳明中）　

文／單厚之

海基會董事長鄭文燦昨天（6日）遭檢方聲押，最後以500萬元交保。消息傳出第一時間，在野黨直覺的認為是賴清德要肅清異己，綠營則多沉默以對，少數發聲辯護的也非常蒼白微弱。畢竟，鄭文燦在生日當天被收押就足夠「抓碼」，又是因為一樁7年前的舊案，再加上賴清德與鄭文燦不合的傳聞，很難讓人不往政治上聯想。

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民進黨的「大阿哥」鄭文燦5月20日才卸任行政院副院長，轉任海基會董事長，結果不到兩個月就被檢方起訴聲押。過往政府官員因涉貪遭羈押、判刑，最高只到部長或五院秘書長級，鄭文燦應該是除了阿扁之外，有史以來因涉貪遭聲押層級最高的官員。

雖然各界有不同的揣測，鄭文燦的案子無非就是政治辦案、司法完全獨立兩個極端的可能。台灣的司法獨立一向受人詬病，過去8年蔡英文執政時期更不讓人信賴，所以多數人第一時間都自然排除這種可能，認為司法獨立是天方夜譚；即便負責偵辦的檢察官曾經揭發檢察長關說，最終導致檢察長下台。

從權力運作的角度來看，雖然眾所周知賴清德與鄭文燦不睦，但賴清德實在沒有道理在自己剛上任不滿兩個月，就動鄭文燦這樣的民進黨大老，這對自己或民進黨都不見得是好事。但若從賴清德過去一段時間的形式作風，這一切又似乎變得合理。

520就職剛滿一個月，賴清德就率政院、監院、民進黨團與立法院開戰，「國會改革」相關法案的釋憲，把行政、立法、監察、司法四院和總統府都扯進去；未來政院的法案、預算註定困難重重，即將登場的考試院長、考試委員、大法官、NCC等同意權也都將橫生波折。

可以預見，在明年中「大罷免」結束之前，政壇必然戰火連天、永無寧日。賴清德就職第一年，幾乎已經卻定一事無成。一個政治理性、希望有作為的總統，必然不會做這樣的選擇，但賴清德偏偏就做了。

賴清德未必是有意地把個人的勝負放在國家的利益之上，或許只是習慣性地把個人的利益等同於國家的利益；只要自己完全掌握了權力，能夠毫無顧忌地做所有的事，國家利益自然也就能夠最大化，而在此之前所有的衝突、忍耐跟犧牲，都是值得的。

賴清德對在野黨的作為，放在黨內一樣適用。雖然自己就職才不到兩個月，有民進黨高官被聲押很不好看；雖然鄭文燦表現得很乖順，被流放到海基會當董事長，還在人事發布記者會上，拿起手機宣讀賴清德當選總統感言；但鄭文燦曾經是賴清德最有力的挑戰者，黨內政治實力依舊相當可觀，加上鄭文燦的人緣又好，只要賴清德一出事或聲望下滑，鄭文燦必然是取而代之或掌握黨內實權的不二人選。

不管鄭文燦的案子究竟是真的完全的司法獨立或賴清德出手，其背後的影響都繞不開政治，對鄭文燦的政治生命都會造成致命的影響。民進黨7月21日將舉行全代會，進行賴清德時代的首次權力改組，鄭文燦在此時出事，必然直接衝擊其在黨內的實力。而經此一事之後，不管司法最後是否會還鄭文燦清白，鄭文燦都注定和閣揆或行政系統無緣，也不可能在2028年挑戰賴清德。

繼大罷免、四院和總統府大亂鬥之後，民進黨內又起戰火，不怕事的賴清德開局烽煙四起，就不知道未來控場、滅火的能力，是否也和點火的能力一樣好。而當黨內也啟戰端之後，民進黨是否真能變得大一統，和之前一樣一致對外，也不無疑問。


●作者：單厚之／資深媒體人

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