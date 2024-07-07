每月跑台中5次！柯文哲短褲掀開 驚見大腿、膝蓋曬成兩截
「聳聳」的阿北回來了！民眾黨主席柯文哲今（7）日與妻子陳佩琪一同出席台中大里潑水節活動，一席花襯衫搭配短褲、斗笠，與現場民眾玩水同歡。柯文哲與黨籍市議員江和樹碰面寒暄時，還一度露出短褲底下大腿跟膝蓋曬成兩截的畫面，相當逗趣。江和樹強調，勤跑地方的呼聲柯文哲聽到了，而且每個月至少來台中4、5次，「希望有比較不一樣的台灣民眾黨展現」。
記者林詠青、顏幸如／綜合報導
民眾黨主席柯文哲南下台中大里出席潑水節，不過未見市府顧問蔡壁如出席。對於外界「心結」傳聞，台中市議員江和樹解釋不可能，蔡壁如在創黨之前就跟柯文哲共事，「我們是因為蔡壁如才認識柯文哲」。而且民眾黨一直以來都沒什麼人，「怎麼會分裂？」民眾黨都是「柯文哲說了算」。黨內很多元，什麼話都可以說，但最後還是會團結。
而柯文哲與江和樹寒暄時，透露有人問他明年要不要報名「世界壯年運動會」？並哈哈大笑，露出短褲底下白皙大腿跟黝黑膝蓋，表示這陣子一直曬都曬成了兩截。柯文哲的妻子陳佩琪則是笑著唸三次，已經一個月了都還沒好。
江和樹向媒體表示，各界希望民眾黨積極耕耘地方的聲音，柯文哲都聽到了，從大選過後，柯文哲每個月至少來台中4、5次，「希望有比較不一樣的台灣民眾黨展現」。這次他來大里潑水節，不是為了選舉，而是為了在地習俗，意義很不一樣。江和樹強調，台中人注重人情味，「只要有付出，就會把選票投給我們」。至於縣市議員選舉的佈局，他則認為，不需要用台北的高度看中南部。