Bronny「詹皇之子」身分易遭針對！ESPN：很多人都想在他頭上得分

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Bronny James在他的夏季聯賽的首場比賽中並沒有找到自己進攻節奏，他9次出手僅投中兩球，三分球全部投丟。在防守端Bronny有一次抄截和數次擾斷，在對方的傳球路線上展現了他的防守判斷能力和積極性。整體來說，這和他選秀前的球探報告差不多，防守有潛力，進攻端投籃穩定性不足，依賴切入。
ESPN賽後針對Bronny夏季聯賽首秀做出點評，Kendra Andrews、Baxter Holmes、Dave McMenamin等3位知名記者一致認為Bronny表現平淡無奇，但也認為夏季聯賽數據意義不大。
「正如NBA 層長期以來所說的那樣，不要對任何夏季聯賽的表現反應過度，無論表現是好是壞，或者介於兩者之間，我們常常看到未來的明日之星在此陷入困境，未來在聯盟發展不順的卻打出驚人表現。」Holmes如此表示。
Bronny身分特別 對手嘗試在他頭上得分
媒體們對於Bronny的防守和攻防轉換能力印象深刻，長期跑LeBron James相關新聞的McMenamin寫道：「他可以將防守轉化為進攻。他當天最好的表現是切斷對手傳球路線完成抄截，然後立即將球傳到另一端，為湖人隊帶來快攻得分。」
Holmes進一步表示，防守方面，對方球員有幾次試圖透過運球突破Bronny，然後後撤步或是切到籃下得分。由於Bronny特殊的身分——LeBron James之子——很多球員都嘗試在他頭上得分，「他將在夏季聯賽中面臨這樣的情況，而且很可能在他的整個職業生涯中都會遇到這種情況。」
Bronny需要加強或展示自己的哪一部分？
Bronny仍有很大的進步空間，以一種樂觀的角度來看，他是璞玉；以悲觀的角度來看，他以次輪秀身分進入聯盟技術卻還不成熟，Kendra Andrews表示在夏季聯賽可以重點關注Bronny在進攻端的進步，特別是在投籃方面，以及他在防守端可以防守那些位置、做到什麼樣程度的限制，這對他新賽季爭取上場時間至關重要。
「從他的第一場比賽來看，他很難防守Adonis Arms，後者全場拿下32分。」Andrews也指出，儘管以Bronny的身材來看，未來進入NBA應該打控球後衛會比較有發展空間，但夏聯首秀湖人並沒有這麼做。
Adonis Arms在2022年NBA選秀中落選，之後曾參加丹佛金塊隊、鳳凰城太陽隊和曼菲斯灰熊隊的訓練營，但未能進入季前賽名單。2022年他隨金塊隊參加夏季聯賽，2023年隨布魯克林籃網隊參加夏季聯賽。今晚他得到32分11籃板5助攻2搶斷，正負值為+30，投籃17投12中，罰球8投7中。