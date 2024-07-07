小朋友比你有錢嗎？北富銀逾29萬兒童帳戶　平均每人資產46萬元

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今年暑假包括兆豐銀行及北富銀也都已開辦兒童理財營，其中北富銀「小富翁理財營」1998年開辦，為國內最早結合金融職能、深耕兒童理財教育的營隊，至今年已邁入第26年，培育超過7600名小富翁，希望藉由營隊的影響力，北富銀陪伴許多孩子及早建立理財素養，並為聽語障、偏鄉、弱勢學童開啟金融知識學習之門，持續紮根兒童理財教育。
今年小富翁理財營除開放30場供一般學童報名，另與中華民國聲暉聯合會、富邦文教基金會、富邦慈善基金會合作，增辦7場公益專場，以更積極主動的作為，落實SDG 4優質教育、SDG 10消除不平等的目標。「兆豐理財特攻隊」在北中南共舉辦3場，為國小四至六年級學童量身打造金融理財體驗課程，在專業講師的帶領下，深入淺出介紹理財知識，讓孩子們了解保險、儲蓄投資及複利效果等基本概念，寓教於樂快樂學習正確的理財觀。
富邦今年小富翁理財營主題比往年更全面，以循序漸進的課程內容引導學員養成正確儲蓄及理財觀，更融入「金融安全」教材，透過互動遊戲《富足人生》桌遊的角色扮演與情境模擬，讓學童應用營隊所學，並從遊戲中學習常見金融詐騙手法及防範之道，養成「識詐力」與「防護力」。而每年口碑滿載的「小小行員體驗」也新增ATM操作，讓營隊學員透過實機演練認識ATM功能，學習辨識帳戶重要資訊及預防ATM詐騙。
今年兆豐兒童理財夏令營也規劃豐富有趣的課程，包括「守護星球-保險」、「小小銀行家」、「投資星球-理財」以及「未來星球-機器人理財」4大項目，內容從介紹菠蘿麵包、透過買手機認識貨幣價值，到小小銀行家遊戲，提供孩子認識銀行存款、保險、信用卡、投資等業務，最後再分享棋盤米粒的故事，給孩子感受複利效果威力，每一段課程皆由專業的金融講師來介紹相關知識，以團體互動方式進行，寓教於樂啟發孩子們的理財興趣。
父母除重視兒童理財觀之外，國內兒童帳戶也持續成長，北富銀小富翁帳戶至今年5月底，已累積29.5萬戶，年成長超過3.5%。若從資產變化來觀察，今年5月底，小富翁帳戶的總資產達新台幣1361億元，平均每位小富翁資產新台幣46萬元，當中的資產配置，以存款佔比最高，超過5成，其次為保險及投資，而投資佔比相較去年同期上升2%，推估受投資市場熱絡影響，父母重新檢視資產配置，將資金投入理財，期能為子女積累更豐厚的教育金。
北富銀也建議，父母在為子女開立小富翁帳戶、進行理財規劃時，可多運用機會教育引導孩子一起參與過程，包括從台幣定存教孩子複利概念、善用壓歲錢規劃儲蓄險或定期定額基金以讓孩子培養長期投資觀念等，藉由一次次的經驗累積，活化金融知識，培養名副其實的小富翁。