超商消暑優惠！全家霜淇淋19元「比買1送1便宜」　冰磚拿鐵5折喝

台中蠟筆小新路跑登場！萬名「春日部防衛隊」集合　起跑盛況曝光

▲「 蠟筆小新 FUN RUN」路跑於今（7）日清晨在台中盛大登場，主角野原新之助與動感超人也在現場與大小朋友們互動。（圖／台中市政府）
▲「 蠟筆小新 FUN RUN」路跑於今（7）日清晨在台中盛大登場，主角野原新之助與動感超人也在現場與大小朋友們互動。（圖／台中市政府）

記者潘毅／綜合報導

春日部防衛隊集合了！2024 全國首場「蠟筆小新 FUN RUN」路跑於今（7）日清晨在台中盛大登場，主角野原新之助與動感超人也在現場與大小朋友們互動，現場吸引超過 1 萬名同為蠟筆小新粉絲的「春日部防衛隊」跑者們，起跑盛況也曝光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「蠟筆小新 FUN RUN」今日一早就在台中市中央球場熱烈登場，現場吸引超過 10,000 名親子家庭與跑友集結，並直接與蠟筆小新、動感超人，以及向日葵班、春日部防衛隊的成員互動，現場也傳出陣陣歡笑聲。

▲蠟筆小新路跑吸引超過萬名跑者到場。（圖／台中市政府）
▲蠟筆小新路跑吸引超過萬名跑者到場。（圖／台中市政府）
台中市運動局長李昱叡表示，台中中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，提供全年齡市民優質的運動環境，成功舉辦多場路跑，深獲好評。感謝主辦單位全統運動歷年來力推動路跑、馬拉松等全民運動，今年已累積逾 10 場優質又趣味十足的特色路跑在台中舉行，成功吸引跑者與親子家庭熱烈參與，帶動台中運動風氣。

主辦單位總經理余俊芳表示，這場趣味路跑採短程路線，適合闔家參與，感謝運動局支持。現場在中央球場內設有多位角色拍照打卡區，帶粉絲進入歡樂的童年回憶，提供難忘的互動體驗。另響應愛心公益，全統運動也特別將運動用品等物資捐贈公益團體，推廣全民運動與促進社會公益。

▲蠟筆小新路跑採趣味性質的短程路線。（圖／台中市政府）
▲蠟筆小新路跑採趣味性質的短程路線。（圖／台中市政府）
過去台中也曾與「海綿寶寶、哥吉拉、汪汪隊立大功、LINE FRIENDS」等熱門卡通角色合作，成功吸引親子家庭全家出動參與運動，走出戶外享受健康。

北市動物園110周年辦園區內路跑！開放「隱藏道路」爽看野生動物

路跑／台版箱根驛傳！MIZUNO馬拉松接力11/17開跑　總獎金達50萬

國家地理雜誌「野生動物路跑」開放報名！11月17日相約為保育而跑

路跑／本週日迎今年首場「蠟筆小新路跑」！賽事、交通資訊一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代