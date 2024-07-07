台中蠟筆小新路跑登場！萬名「春日部防衛隊」集合 起跑盛況曝光
春日部防衛隊集合了！2024 全國首場「蠟筆小新 FUN RUN」路跑於今（7）日清晨在台中盛大登場，主角野原新之助與動感超人也在現場與大小朋友們互動，現場吸引超過 1 萬名同為蠟筆小新粉絲的「春日部防衛隊」跑者們，起跑盛況也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
「蠟筆小新 FUN RUN」今日一早就在台中市中央球場熱烈登場，現場吸引超過 10,000 名親子家庭與跑友集結，並直接與蠟筆小新、動感超人，以及向日葵班、春日部防衛隊的成員互動，現場也傳出陣陣歡笑聲。
台中市運動局長李昱叡表示，台中中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，提供全年齡市民優質的運動環境，成功舉辦多場路跑，深獲好評。感謝主辦單位全統運動歷年來力推動路跑、馬拉松等全民運動，今年已累積逾 10 場優質又趣味十足的特色路跑在台中舉行，成功吸引跑者與親子家庭熱烈參與，帶動台中運動風氣。
主辦單位總經理余俊芳表示，這場趣味路跑採短程路線，適合闔家參與，感謝運動局支持。現場在中央球場內設有多位角色拍照打卡區，帶粉絲進入歡樂的童年回憶，提供難忘的互動體驗。另響應愛心公益，全統運動也特別將運動用品等物資捐贈公益團體，推廣全民運動與促進社會公益。
過去台中也曾與「海綿寶寶、哥吉拉、汪汪隊立大功、LINE FRIENDS」等熱門卡通角色合作，成功吸引親子家庭全家出動參與運動，走出戶外享受健康。