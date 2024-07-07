高雄14人吃完「翠紅冷麵」腹瀉掛急診 衛生局稽查令業者停業7日
食安風暴連環燒，高雄左營區龍華市場知名的「翠紅冷麵」，傳出有顧客食用「椒麻皮蛋涼麵」後發生腹瀉等腸胃道症狀，高市衛生局接獲醫院通報，本（7）月3日至6日有14人出現不適，經稽查後發現，現場無冷藏冷凍溫度記錄、分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期、垃圾桶未加蓋，疑有交叉污染之虞，已進行疫調採檢併令停業7天處分。店家對此致歉，並稱一定會全面改善，皮蛋口味也已經停賣，並會盡全力負責處理。
記者林莞茜／綜合報導
高市衛生局表示，接獲通報後立即派員現場稽查，經查，就醫者分別於7月2日晚餐及7月3日午餐用餐後出現不適症狀，截至目前累計共14人就醫。
經稽查現場無冷藏冷凍溫度記錄、分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期、垃圾桶未加蓋，疑有交叉污染之虞。稽查人員已同步針對可疑的食材，包括半熟蛋、皮蛋醬汁、水、椒麻皮蛋涼麵（細拉麵）、椒麻皮蛋涼麵（韓國冬粉）、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁等共10件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體檢驗中。
為落實風險管理及損害控管預防性措施，高市衛生局已命業者於7月4日至7月10日停業7日，期間徹底清消改善，衛生局後續進行複查，如未改善完成，將依「食品安全衛生管理法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。若情節重大足以危害人體健康之虞，將依食品衛生安全管理法移送地檢署偵辦，並呼籲民眾如近期有購買該項食品，使用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局。