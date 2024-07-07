小錢也能創造大保障　專家教戰社會新鮮人投保3大重點

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在了解保障缺口後，考量多數社會新鮮人，收入、預算有限，李雁如建議，不妨先以具有低保費、高保障的定期險商品為優先考量，醫療險、意外險建構基本保障，未來再根據人生不同階段適時調整保障，建構完整防護網。
初入社會的新鮮人也應及早開始進行財務規劃，把握「年輕」優勢，不要忽略「時間複利」在投資理財過程中的強大威力。李雁如表示，社會新鮮人可以透過保險工具強迫自己儲蓄，選擇儲蓄型或投資型保險，不僅滿足風險保障同時兼顧理財規劃。
此外，李雁如建議社會新鮮人可善用「保險雙十原則」，保障額度至少為年收入的十倍，保費支出則不超過年收入的十分之一為限，雖然收入尚未穩定但也須做好風險規畫。以年收入36萬元為例，月薪3萬元，保額360萬元，保費不超過3萬6千元。
不過，李雁如也強調，實際規劃保險保障時，仍需依照個人財務以及收支狀況評估，根據自己能夠承擔的保險預算做最佳的規劃，並隨著時間收入以及家庭責任的改變，定期回頭檢視自身保單是否符合現狀的自己。
壽險業者也表示，面對未來不確定性、醫療技術的進步等大環境改變因素，提早規劃保障，建構完善的保險規劃，才能在面臨疾病或意外事故，轉嫁風險，以迎接美好生活，也給自己及家人一份安心的保障。