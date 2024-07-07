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林襄去年掰了馬傑森！突曝「2人最新關係」　哀吐：我行情很差

▲林襄和馬傑森交往不到1年就分手，她6日透露2人目前的關係，表示「我是他後援會會長」。（圖／林襄、馬傑森IG）
▲林襄和馬傑森交往不到1年就分手，她6日透露2人目前的關係，表示「我是他後援會會長」。（圖／林襄、馬傑森IG）

記者朱祖儀／台北報導

啦啦隊女神林襄憑藉著亮眼外型及玲瓏有緻的身材，吸粉無數，先前也爆出和球員馬傑森戀愛，可惜最後不到1年就分手了。昨（6）日她和師妹李芷霖、張雅涵一起登上高雄啤酒音樂節的舞台，受訪時就透露，和馬傑森分手之後，自己就成了對方的粉絲，「我是他後援會會長」，也坦言自己目前單身，且行情很差，平常很宅根本約不出去。

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林襄6日透露，自己是所有人裡面行情最差的，因為平常很宅、很難約，即使即將進軍日本推出寫真集，也沒有比較多人追。而被問到目前和前男友馬傑森的關係，她大方表示，自己現在就是對方的粉絲、後援會會長。

李芷霖先前爆出被劈腿，體重只剩下38公斤一事，她昨天也回應，體重現在有慢慢回升，目前已經回到40多公斤，也認識了很多新的人，不過還是要看緣分。這時林襄爆料，「她行情很好，可以用2隻手數」，李芷霖也開玩笑說，「（追求者）在我後面跑，像狗一樣追我」。張雅涵則表示，如果彼此交到另一半，都會互相審視鑑定。

▲林襄、李芷霖、張雅涵6日一起登上高雄啤酒音樂節的舞台。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲林襄、李芷霖、張雅涵（由左至右）6日一起登上高雄啤酒音樂節的舞台，台下觀眾看了也全都嗨起來。（圖／寬寬整合行銷提供）
林襄、李芷霖、張雅涵和新加盟樂天啦啦隊的KAHO高橋佳帆與其他小龍女啦啦隊女神，6日也一同攜手演出，頂著30度以上的高溫，仍在台上帶來熱力的啦啦隊表演，讓全場粉絲們都忍不住跟著動了起來。而今日高雄啤酒音樂節的表演更加精采，有告五人、韋禮安、李翊君等多組台星，還有Jessica、Zico兩位韓國大咖的演出，Jessica也將和告五人帶來限定舞台，讓許多粉絲相當期待。

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