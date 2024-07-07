「紅髮女王」成英副首相！16歲產子、37歲當嬤　曾活在底層的底層

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綜合《衛報》等外媒報導，現年44歲的芮納於1980年3月出生，是家中三個孩子中排行老二，父親在她的成長階段就拋妻棄子而去，而母親在面對到父親的遺棄後，患有憂鬱症、躁鬱症，長年臥床。而芮納童年時期住在社會住宅當中，身上總是髒兮兮，家中裡也髒兮兮，但他們只有在週日才會走到約3公里外的外婆家中洗澡、洗學校制服。
芮納小時候沒有上學，而是在家中照顧母親，負責母親的飲食、幫她清洗身體，長期睡在母親床尾，防止有自殺傾向的母親「做些什麼」。而芮納的母親也沒有讀過書，還曾經把狗食當成牛肉，給芮納她們吃。
而芮納的父親則是時常不在家，儘管在家情緒都處於憤怒當中，芮納還會試圖屏住呼吸，不讓父親發現到他的存在。每當父親離家、母親開始崩潰，就讓芮納感覺自己只是「父母親關係下的副產品，我不覺得我曾經被愛過，也不覺得需要愛，我覺得他根本不想要我。」
芮納形容自己的家庭在等級制度中是底層中的底層。她常在朋友家蹭飯吃，直到朋友父母覺得她煩，而同學抱怨不想吃的隔夜菜，對她來說都是耶誕大餐。
16歲就產子 芮納：大家覺得我骯髒
為了養家糊口，芮納在14歲的時候就前往當地酒吧開始工作，在16歲的時候懷上了19歲男友的孩子，隨後便輟學產子。她並不是周遭第一個懷孕的女孩，卻是這麼小就留下孩子的第一人，「我非常清楚別人怎麼看我，16歲時大家看我覺得骯髒，但我不濫交。我每一段關係都很穩定而美好，就算分開也保持非常友好、正面的關係，我能說出交往過的每個人的名字。」
在懷孕的期間，芮納取得了中等教育普通證書（GCSE）。在懷孕34週分娩時，醫護人員看著她驚呼「你跟我女兒一樣大。」她決心成為一個迥異於自己母親的媽媽，「我覺得自己是個大人，可以照顧自己，但其實那時我也只是孩子。」
進入工黨爬上副黨魁地位 芮納對少女喊話：你辦得到
在長子萊恩（Ryan）出生後，她到處工作，在斯托克波學院（Stockport College）半工半讀，取得國家職業資格證書（National Vocational Qualification，NVQ）社會照護的二級資格。後續也以護理員的身分加入了英國公共服務業總工會（Unison）的下屬分支公會。之後於2000年左右正式加入工黨，並且被工黨捧為勞工代表。
芮納在2015年代表工黨當選國會議員至今，2020年起任工黨副黨魁。由於其出身底層的經歷，讓其政治表現充滿了「草根味」，雖然十分受到選民喜愛，但芮納在媒體上毫不忌諱展現火辣性格，也因此被貼上了粗魯、多嘴、潑辣等多種標籤，《每日郵報》還以「工黨的紅髮女王」來稱呼芮納。
芮納後來在後來於2010年與馬克·芮納（Mark Rayner）結婚，兩人後續產下2個兒子查理（Charlie）和吉米（Jimmy）。而雷納後來與馬克於2020年分居，但兩人依舊共同扶養著小孩。她也曾和工黨前議員泰瑞（Sam Tarry）交往，2023年分手。
而芮納在16歲生下的長子萊恩於2017年生女，她當時對兒子說「你讓我37歲就當祖母！」萊恩回她，「媽，妳在37歲當上祖母是有原因的，問題不出在我身上，我已經21歲了。」
而這次工黨在國會議員選舉大獲全勝，工黨領袖施凱爾就任英國首相。日前施凱爾則公布了最新內閣名單，芮納則被任命為副首相兼地方發展、住房大臣，地位僅次於英國首相。
芮納表示，「成為副首相意味我可以為像我這樣的人，解鎖他們的潛能，向他們保證，他們不會被擊倒。」儘管有些少女會對芮納說，無法做到像她一樣，但身為一個父親長期缺席、母親是文盲及躁鬱症，16歲懷孕、輟學的女性，芮納想對這些少女說，「儘管整個體系都跟你作對，你還是辦得到。」