hololive超高人氣震撼道奇隊！粉絲買周邊等到深夜 驚動警方趕人
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊，日前宣布與 hololive 合作舉辦「hololive night」主題夜，沒想到 hololive 的高人氣讓道奇隊措手不及，現場周邊商品排隊人潮從比賽開始到深夜11點都還沒賣完，更驚動球場保全與警方到場趕人，事後還有球隊內部人員爆料：「道奇隊低估了hololive的人氣」。
記者潘毅／綜合報導
MLB球隊常常舉辦各種主題夜活動，例如紐約大都會從2005開始，就持續舉辦台灣日活動，會邀請台灣名人到場開球。而去年底道奇隊迎來日籍球星大谷翔平加盟，與日本淵源逐步加深，近期更宣布與hololive 合作，找來JP 組的兔田佩克拉和星街彗星以及EN 組的 Gawr Gura三位人氣成員擔任嘉賓，這也是Vtuber首次登上大聯盟殿堂。
7月5日時，這次開創歷史的合作活動也正式登場，道奇主場出現了兔田佩克拉、星街彗星、Gura等人穿上道奇球衣的模樣，由於三人髮色都是偏藍色，相當契合道奇隊球衣，現場也有各種大型看板與周邊。
到了第七局，道奇隊仍以5:3落後，此時Gawr Gura 還透過大螢幕帶動現場觀眾演唱「Take Me Out to the Ball Game」，為道奇隊提振士氣，結果這成為了逆轉點，七局下半道奇隊成功打回一分，8局下半又拿到三分，成功以8:5逆轉比賽終結連敗。賽事結束後，現場還有無人機表演，勾勒出三位成員的的模樣，相當精采。
不過本次合作場外也發生了爭議，因為 hololive 與道奇合作，吸引了大批粉絲入場，販售周邊的攤販從比賽開始前就不斷排隊，甚至一度繞了整個球場一圈，到了深夜11點都人潮都還沒消化完，甚至驚動球場保全與警方到場請粉絲離開。
事後更有道奇隊球場的銷售人員在論壇上爆料，認為球隊的確錯估hololive的人氣，當天只有一個攤位販售周邊，「事後看來，他們應該在主商店販售周邊」。