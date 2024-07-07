洞庭湖潰堤持續封堵！淹沒面積如「6720個足球場」 衛星對比圖曝
中國湖南省洞庭湖線堤防5日下午潰堤，潰堤寬度迅速擴大，當局緊急撤離民眾，進行封堵，但仍導致房屋損壞、居民被迫轉移，造成嚴重的經濟財產損失。中國陸地觀測衛星數據中心發布潰堤前後對比影像，顯示出湖水大範圍漫溢災情，覆蓋區域長度達13公里。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合中媒報導，湖南省華容縣團洲垸東洞庭湖大堤北段5日潰堤後，決口寬度迅速擴大，直至6日中午已擴至226公尺，淹沒面積約47.64平方公里，垸內平均水深約5公尺，淹沒面積47.64平方公里（占團洲垸總面積的92.5%，該垸安全區暫未被淹），相當於6720個足球場大小。洞庭湖與垸內水位落差約0.10公尺。當局連夜撤離將近6千人。
中國陸地觀測衛星數據中心6日下午發布一組衛星影像，顯示潰堤第二天上午（週六9時），土黃色區域即為潰堤後洪水覆蓋的區域，該區域最長約13公里，最寬約5公里。
此外，中國陸地觀測衛星數據中心還發布了團洲鄉周邊5月25日13時、7月5日13時、7月6日9時前後影像，顯示了洞庭湖近期在上遊支流超警洪水不斷湧入，水面面積不斷擴大的過程以及決堤後洪水覆蓋村莊情況。
中國當局指出，團洲垸潰口已開始進行封堵作業，現場採用碎石和塊石聯合填埋的方式，加快封堵進度，截至7月7日零時已封堵34公尺左右，目前平均封堵進度為每小時約4公尺。