2024後半年海王星逆行！「4星座」陷重災區157天　射手事業運挫折

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海王星逆行ING！「4星座」陷入運勢重災區
雙魚座
海王星是雙魚座的守護星，在逆行期間，雙魚座將感受到更明顯的困惑和迷茫。你可能會在人生中經歷一段情緒的低潮期，常常感到孤單和無助。在工作上，可能會發現自己難以集中註意力，甚至出現逃避責任的傾向。夢想與現實的衝突會讓你感到困惑，甚至質疑自己的目標和方向。雙魚座的你需要特別注意避免沉溺於幻想，應該嘗試保持現實感，多與信任的朋友和家人溝通，尋求他們的支持和幫助。
雙子座
雙子座在海王星逆行期間可能會面臨溝通上的挑戰和誤解。你可能會發現自己在工作或生活中容易說錯話，或無法清楚地表達自己的想法。在社交活動中，誤解和爭執的幾率增加，容易與朋友或同事產生不必要的矛盾。特別是在重要決策上，你可能會感到資訊混亂，難以做出明確的判斷。雙子座的你需要特別注意在溝通上保持耐心和清晰，多確認訊息的準確性，避免因為一時疏忽導致的誤會。
射手座
射手座在海王星逆行期間可能會感受到事業和目標上的挫折和壓力。你可能會發現自己在追求夢想的過程中遇到了前所未有的障礙和挑戰。工作上，可能會感到進展緩慢，甚至質疑自己努力的意義。旅行計劃和學習計劃也容易受到干擾，難以如預期進行。射手座的你需要特別注意保持積極的心態，面對困難時不要輕易放棄。試著放慢腳步，重新檢視自己的目標和計劃，尋求更穩健的方式前進。
處女座
處女座在海王星逆行期間可能會面臨健康和生活習慣上的問題。你可能會感到身體狀況不如以往，出現疲憊、失眠或其他健康問題。在日常生活中，完美主義傾向可能會加劇，讓你在細節上過於苛求，導致自己和周圍的人都感到壓力。處女座的你需要特別注意調整生活作息，保持身心的平衡。適當放鬆，避免過度勞累，多關注身體健康，多與家人朋友交流，緩解內心的緊張和焦慮。
除了重災星座之外，艾菲爾老師也公布了海王星在雙魚座逆行，對於12星座的影響層面有哪些，完整如下：
牡羊座：衝動易怒
內心的不安和衝動可能會加劇。
金牛座：自尋煩惱
穩定的生活可能會受到情緒波動的影響。
雙子座：言多必失
溝通時容易產生誤解和衝突。
巨蟹座：心神不寧
情感上容易感到不安和焦慮。
獅子座：舉步維艱
事業發展可能遇到阻礙和挑戰。
處女座：身心俱疲
健康和生活習慣需要特別關注。
天秤座：舉棋不定
決策和選擇上容易猶豫不決。
天蠍座：疑神疑鬼
對人際關係和信任產生懷疑。
射手座：四面楚歌
目標和計劃可能受到干擾和阻礙。
摩羯座：事倍功半
努力的成果可能不如預期。
水瓶座：迷途知返
需要重新審視和調整自己的方向。
雙魚座：夢醒時分
幻想與現實的衝突加劇，需面對真相。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。