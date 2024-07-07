歡迎「官臨」好芒駕到 黃偉哲邀大家攜家帶眷到官田踏青
2024 臺南國際芒果節系列活動官田場今（7）日在官田區渡頭芒果批發市場登場！市長黃偉哲特別到場關心官田渡拔芒果市場農友銷售情形。黃偉哲表示，今年官田活動主場地於純樸親切的渡頭芒果批發市集辦理，趁著休閒假日，歡迎全國民眾攜家帶眷來官田旅遊踏青，感受官田獨有的鄉間風情及品嘗在地眾多地方特產。
記者郭俊暉／台南報導
2024 臺南國際芒果節系列活動官田場系列主題為「歡迎官臨 好芒駕到」，歡迎全國民眾一同參與屬於官田的盛大饗宴。官田區公所表示，官田出產的芒果正值產季，在地芒果品種多樣，歡迎全國民眾向官田農會及農友訂購。
黃偉哲表示，每年6月下旬至7月為臺南芒果盛產期，臺南是全國最大芒果產區，每二顆芒果就有一顆來自臺南，鮮甜多汁、風味濃郁的香甜芒果，深受人們喜愛。今年官田活動主場地於純樸親切的渡頭芒果批發市集辦理，趁著休閒假日，歡迎全國民眾攜家帶眷來官田旅遊踏青，感受官田獨有的鄉間風情及品嘗在地眾多地方特產。
今天活動現場也安排線上報名或現場打卡享有隆田文化資產教育園區成人票券半價優惠以及50元優惠券等活動，還有逗趣的氣球造型秀、精彩豐富的表演節目、寓教於樂的趣味競賽、好吃又好玩的楊汁甘露芒果飲品、芒果盒子甜點等DIY體驗活動。此外，隆田酒場也提供台酒泡麵免費提供品嚐，內容豐富多元。