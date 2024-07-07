台電「公益故事劇」高雄壽山動物園上演 盼寓教於樂扎根節能素養
台電連續13年舉辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，已累計逾6萬兒童參與，今（2024）年攜手國內知名萬花筒劇團，推出《電力POWER大冒險》故事劇，今（7）日於高雄壽山動物園登場。
記者林莞茜／綜合報導
台電表示，此次攜手國內知名萬花筒劇團，並再度聯手曾獲德國國際繪本創作獎項「白烏鴉獎」肯定的許智偉為台電量身打造繪本，讓小朋友可從中培養節能減碳愛地球的好觀念，台電今於高雄壽山動物園親水廣場公益演出故事劇，由台電公眾服務處處長袁梅玲、高雄區營業處副處長趙淑芬及高雄市政府觀光局動物園管理中心莊絢智主任等貴賓與園區內大小朋友共襄盛舉。
台電表示，除致力穩定供電，台電也積極推廣節能減碳永續行動，為從小扎根節能素養，台電自2011年起創辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，13年來在全國各地區辦理超過780場，累計超過6萬兒童參加，成為全台幼稚園最期待的故事劇活動之一。
台電說明，今年活動與萬花筒劇團攜手創作《電力POWER大冒險》故事劇，將風力發電、太陽光電等再生能源化為阿火、水水、酷風及小太陽等可愛角色，並透過故事劇及闖關遊戲邀請小朋友化身電力超人，參與電力小隊救援行動；今年故事劇更全新改編地球媽媽歌曲，琅琅上口再搭配可愛舞蹈，讓全場大小朋友都能唱跳嗨起來。
台電指出，除今日高雄壽山動物園場次，台電「我愛地球媽媽」行動劇今年在全台各地幼兒園共舉行60場校園巡演，讓小朋友開心之餘還可以學習節電好觀念。