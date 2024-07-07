把愛傳出去！小琉球青年返鄉捐贈救護車

本著「取之社會、用之社會」及「愛出者愛返、福往者福來」理念，33歲青年劉明龍在功成名就後，選擇回饋故鄉，捐贈造價198萬元的救護車予屏東縣琉球鄉衛生所。今(7)日舉行捐贈儀式，由琉球衛生所主任鄭嘉霖代表受贈。劉明龍高齡93歲奶奶劉林阿金女士也到場，劉奶奶臉上洋溢著滿滿笑容及驕傲，儀式簡單隆重。
記者陳美嘉／屏東報導
捐贈人劉明龍表示，當初會選擇捐贈救護車的起心動念是因為有一次在生死交關時，就是坐上救護車送醫，幸好搶救得宜，即埋下捐贈救護車想法。他獲知小琉球原本救護車已經15年之久了，偏鄉及離島醫療資源較有限，所以選擇離島來捐贈，這已經是他捐贈的第二台救護車了，第一台捐給澎湖衛生局，第二台選擇他的出生地「小琉球」作為捐贈地點。
劉明龍指出，感念天麗生技讓他功成名就，希望透過捐贈種下愛的種子，讓許多生命可以繼續延續，也希望藉由他的拋磚引玉，讓更多的人心懷善念，積極投身公益善行。
琉球衛生所主任鄭嘉霖表示，琉球鄉為屏東縣唯一離島，旅遊民眾每年達百萬人次，衛生所除執行公共衛生外，也肩負24小時急、門診，島上醫療資源有限，衛生所救護車正值需汰舊換新，特別感謝天麗生技三位顧問的愛心，基於社會責任挹注資源，對救護量能幫助極大。
屏東縣政府衛生局表示，政府資源有限，但民力無窮，希望藉此次捐贈拋磚引玉，將社會資源挹注於醫療救護工作上，在緊急危難的時刻，承載著來自民間的關懷與善意，即時且溫暖地接住每一個需要幫助的人。