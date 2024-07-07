John Cena宣布從WWE退休！2025打最後一場摔角賽　曾創造無數迷因

我是廣告 請繼續往下閱讀
John Cena於2000年開始摔角職業生涯，最初在加州的Ultimate Pro Wrestling (UPW) 聯盟中訓練和比賽。2002年，他首次登上WWE的電視節目《SmackDown!》。Cena迅速成為最受歡迎的摔角選手之一，多數時間都是正派招牌，並多次贏得WWE冠軍頭銜，登場音樂《You Can't See Me》還製作成專輯，許多7、8年級生都會唱。
後來Cena效仿巨石強森，同樣進軍好萊塢，也斬獲了不錯成果，參與多部電影和電視節目的演出，如《玩命關頭9》、《變形金剛：大黃蜂》及《自殺突擊隊》等知名電影。此外，Cena還積極學習中文，還有中文名字「趙喜娜」，試圖進入龐大的中文市場，並對鏡頭說出「早上好，中國現在我有冰淇淋」，這段2021年拍下的片段成為網路火紅迷因，時至今日都還被廣泛流傳。
John Cena逐漸淡出摔角圈！47歲正式宣告退休
事實上，John Cena進軍好萊塢之後，在WWE露面的次數就已經銳減，但每次回歸參賽，都會造成轟動。WWE昨（6）日在加拿大多倫多舉行的「公事包大戰」（Money in the Bank），John Cena也有登場，不過卻在受訪時，Cena親口表示將從摔角活動中退休。
Cena感性回顧進入摔角圈20多年的歷程，見識過摔角的起起落落，仍然熱愛這項活動，記者會上他身穿「THE LAST TIME IS NOW」（這是最後一次）T恤，並預告2025年拉斯維加斯的摔角狂熱大賽（WrestleMania），將是自己摔角生涯的句點，未來仍會在WWE現場出現，但不會上場打比賽。
摔角巨星 John Cena檔案
本名: John Felix Anthony Cena Jr.
出生日期: 1977年4月23日（47歲）
出生地: 美國麻薩諸塞州西紐伯里
職業: 職業摔角選手、演員、饒舌歌手、主持人
身高: 6英尺1英寸（約185公分）
體重:約114公斤
生涯榮譽：16次世界冠軍頭銜，包括13次WWE冠軍和3次世界重量級冠軍。