孫安佐上SWAG認了曾讓米砂懷孕、墮胎！慘遭AV女優砲轟：別再蹭了
近期因為在泰國呼麻、擅闖民宅，還在台北信義區亮槍而頻登娛樂、社會版面的孫安佐，日前宣布與網紅陳沂在成人平台SWAG合體，掀起話題，而孫安佐在SWAG上直播時也毫不避諱地口無遮攔，認了自己曾在有女友時偷吃網紅米砂，也坦承過去曾讓女方懷孕、墮胎，並表示自己確實很渣，不過這番言論卻引起AV女優吳夢夢怒轟：「可不可以不要再蹭米砂了！」
記者施以慧／綜合報導
事實上，孫安佐與米砂早在5年前就曾爆出新聞，當時各大媒體指出，藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐與網紅米砂發生關係，女方甚至為此墮胎，當時孫安佐還怒嗆記者：「有病要去看醫生。」如今孫安佐終於在與陳沂的直播上承認此事，坦言是當時女方聲稱「自己有戴避孕環」，兩人才會在沒其他安全防護的狀況下發生關係，孫安佐也承認自己是渣男，在有女友的情況還跟她上床。
對此，從SWAG出道，同時號稱「台灣第一AV女優」的吳夢夢在Threads上發文開砲，轉發「孫安佐和陳沂上演『肉搏戰』！還原米砂墮胎真相」的截圖，並痛批孫安佐：「我對他們倆沒什麼意見，但可不可以不要再蹭米砂了，她都結婚2年了，也都轉幕後了，還要被蹭？煩不煩！」對此，網友們也相當不滿，在留言區火力全開：「就很無語，一直拿女生私密事情出來講真的很噁」、「好煩喔，他們是不是不蹭別人、不講別人閒話就會活不下去」、「真的都過去那麼久了，還要講那些陳年舊事，是沒東西可以講了嗎」、「真的很不尊重，只會炒流量的可憐人。」
事實上，米砂與孫安佐過去的種種事蹟相當精彩，兩人2019年時曾在能仁家商拍攝影片，並在片中大談色情話題，事後被校方依法處理。另外米砂早已在2022年4月份與男友步入婚姻；並在2023年3月宣布要擱置YouTube頻道，朝新事業邁進；2023年12月米砂便將YouTube頻道刪除，正式退居幕後。