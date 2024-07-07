台中女棒「黑豹賽前衝刺班」開課 台壽霸龍成棒隊球星指導
中國信託商業銀行長期支持臺灣棒球運動發展，今年邁入第十年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），上屆中信盃黑豹旗首度出現「女校球隊」參賽引爆話題，為強化臺灣棒球發展，本屆開賽前特別安排「女黑豹賽前衝刺班」，今（7）日邀請臺中台壽霸龍成棒隊球星洪宸宇、蕭憶祥、邱志鵬、林雨力及張杰倫於臺中市霧峰舊正棒球園區為來自全臺7所學校的女子棒球選手提供全方位特訓，對青棒女力發出召集令，號召更多選手征戰中信盃黑豹旗。
被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗為全臺最大規模青棒賽事，每年約有200所學校報名參賽，透過不分級別、性別賽制，鼓勵社團及女性選手參賽，近兩年參與賽事的女性球員及教練人數皆逾百人，帶動臺灣青棒女力成為矚目焦點。臺灣女子棒球世界排名第二、僅次於日本，為持續耕耘基層女棒，中信盃黑豹旗巡迴列車今年共計舉辦五場次，除了北部、中部、南部、東部等場次之外，更特別規劃「女黑豹賽前衝刺班」，每場次均邀請專業教練及球員傳授球技，內容包含三小時的科學訓練課程，透過媲美美國職棒大聯盟等級的軟硬體設備，分析投球及打擊數據，幫助選手以科學化的方式了解現況，進而提升實力。
「黑豹大學姐」、中華隊女子棒球前國手張甄芸特別出席今日舉辦的「女黑豹賽前衝刺班」，分享從非科班選手到入選國家培訓隊的圓夢歷程，張甄芸鼓勵黑豹學妹們在球場勇敢展現自己，期待越來越多女生愛上棒球。臺北市華江高中女子棒球隊總教練蔡瑜君則專程包車，帶著隊員南下參加「女黑豹賽前衝刺班」，蔡瑜君總教練表示，選手們知道今年可以全隊一起打中信盃黑豹旗都十分興奮，將把這次活動當作移地訓練，希望帶給隊員不一樣的刺激。
中國信託為全臺首家投入推展「五級棒球運動」的企業，2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，現為臺灣青棒國手選拔參考賽事之一。為持續鼓勵高中職及五專學校組隊，2023年起設置球隊參賽補助，針對新報名學校提供新臺幣10萬元經費，補助採購球具備品、參賽交通及住宿費用，「2024年第十二屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽球隊參賽補助辦法」詳見中信盃黑豹旗官方網站blackpanthercup.tw，補助名額有限，額滿為止，更多中信盃黑豹旗巡迴列車報名資訊詳見中信盃黑豹旗臉書粉絲專頁。