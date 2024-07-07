為何飛機艙總是那麼冷？「3大原因」都是為了保護乘客
許多乘客搭飛機出國時，會感覺機艙溫度有些涼，甚至寒冷到需要毯子保暖，但事實上，飛機艙內的溫度並非隨意設定，而是有一門學問在，且都是為了保護乘客。
國際中心顏得智／綜合報導
一名加拿大廉航Swoop Airlines的前空服員凡妮莎(Vanessa Settimi)向美國老牌月刊《讀者文摘》(Reader's Digest)透露，關於飛機艙內總是處於較低溫度的真正原因，她表示，機艙內的溫度通常是由機師控制，因此，儘管有旅客時常在飛行過程中要求調高溫度，但溫度通常會持續維持，因此她建議乘客若覺得冷可自備毯子或毛衣。
此外，飛機的溫度通常保持在 22°C 至 24°C 之間（或大致在 71°F 至 75°F 之間）
凡妮莎提到，涼爽的溫度可以幫助那些在飛行過程中容易暈機的乘客，Rosen Aviation官網中則整理出幾項原因，首先主因是防止乘客水分流失，進而讓頭痛、暈眩、肌肉痙攣和虛弱的風險降低。
接著則是因機艙溫度較低，可降低在飛機上感染疾病的風險，透過空調系統減少空氣中的水分，去除微生物，減少病菌傳播。
最後則是因人們在較冷的氣溫裡較能保持理想的警覺狀態，若有緊急狀態能更順利地聽取安全指示，且反應也能較為迅速。