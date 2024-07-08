快訊／陳慕義再開砲《老狐狸》導演蕭雅全「3度登台沒感謝演員」

Zico啤酒音樂節壓軸登場！「傍晚遇暴雨中斷」怕爆：擔心不能唱歌

▲Zico是高雄啤酒音樂節的壓軸歌手，看到傍晚暴雨，直說「擔心不能來唱歌」。（圖／讀者提供）
▲Zico是高雄啤酒音樂節的壓軸歌手，看到傍晚暴雨，直說「擔心不能來唱歌」。（圖／讀者提供）

記者朱祖儀／台北報導

高雄啤酒音樂節今（7）日是最後一天，壓軸出場的是韓國饒舌歌手Zico，他一上台隨即開唱〈Tough Cookie〉、〈SPOT！〉等超夯歌曲，讓現場嗨到不行，由於今天傍晚5點多現場突降下暴雨，活動一度中止，Zico稍早上台時也說，「真的好擔心不能來唱」，所幸最後狀況排除，他還是開心和粉絲見面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Zico今天登台還是不改嘻哈風格，穿著黑色T恤搭配寬鬆的造型襯衫，下半身則穿著軍綠色工裝褲，還帶著墨鏡，看起來相當帥氣。而他這次登台也超有誠意，選唱了9首歌曲，包括〈Any song〉、〈OKEY DOCKY〉、〈SPOT！〉、〈BOYS AND GIRLS〉等，超洗腦的節奏一出，隨即將氣氛炒到最高點。

由於下午告五人唱完之後，現場瞬間降下大雨，主辦單位擔心現場音響設備漏電，且為了觀眾及現場人員的安全著想，全面暫停演出。Zico就坦言，一度很擔心沒辦法上台演唱，所幸最後狀況都排除，他還是可以出場表演，直言「我覺得非常開心」。

而這次高雄啤酒音樂節一連舉辦3天，主辦單位統計，3天人潮共湧入8萬多人次，雖然今天傍晚的時候突然降下暴雨，導致演出一度中斷，不過依舊澆不熄大家的熱情，觀眾大多都留到最後才離開。

Jessica合體告五人！驚喜唱「2中文歌」　離開後又衝上台加碼安可

直擊／MAMAMOO輝人穿熱褲辣秀大腿根！跳到滿身汗「胸前全濕了」

直擊／FTIsland終於「到南部弄假牙」！這首唱一半突失聲傻了

中國「山寨周杰倫」巡演突喊卡！一場票價飆2.5萬　真倫粉全怒了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代