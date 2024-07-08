Zico啤酒音樂節壓軸登場！「傍晚遇暴雨中斷」怕爆：擔心不能唱歌
高雄啤酒音樂節今（7）日是最後一天，壓軸出場的是韓國饒舌歌手Zico，他一上台隨即開唱〈Tough Cookie〉、〈SPOT！〉等超夯歌曲，讓現場嗨到不行，由於今天傍晚5點多現場突降下暴雨，活動一度中止，Zico稍早上台時也說，「真的好擔心不能來唱」，所幸最後狀況排除，他還是開心和粉絲見面。
記者朱祖儀／台北報導
Zico今天登台還是不改嘻哈風格，穿著黑色T恤搭配寬鬆的造型襯衫，下半身則穿著軍綠色工裝褲，還帶著墨鏡，看起來相當帥氣。而他這次登台也超有誠意，選唱了9首歌曲，包括〈Any song〉、〈OKEY DOCKY〉、〈SPOT！〉、〈BOYS AND GIRLS〉等，超洗腦的節奏一出，隨即將氣氛炒到最高點。
由於下午告五人唱完之後，現場瞬間降下大雨，主辦單位擔心現場音響設備漏電，且為了觀眾及現場人員的安全著想，全面暫停演出。Zico就坦言，一度很擔心沒辦法上台演唱，所幸最後狀況都排除，他還是可以出場表演，直言「我覺得非常開心」。
而這次高雄啤酒音樂節一連舉辦3天，主辦單位統計，3天人潮共湧入8萬多人次，雖然今天傍晚的時候突然降下暴雨，導致演出一度中斷，不過依舊澆不熄大家的熱情，觀眾大多都留到最後才離開。